NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc nóng bỏng trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, đường cong 'mướt mắt' khiến khán giả không ngừng xuýt xoa

Hậu trường 06/04/2023 08:58

Dù bước sang độ tuổi ngoài 50, nhan sắc của NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Sau hàng chục năm cống hiến miệt mài cho nghệ thuật, NSƯT Trịnh Kim Chi đã sở hữu hàng loạt thành tựu đáng ngưỡng mộ trên nhiều lĩnh vực như: sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Không chỉ vậy, nhắc đến một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Việt không thể không nhắc đến NSƯT Trịnh Kim Chi.

NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc nóng bỏng trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, đường cong 'mướt mắt' khiến khán giả không ngừng xuýt xoa - Ảnh 1
Nhắc đến một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Việt không thể không nhắc đến NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh: FBNV

Dù bước sang độ tuổi ngoài 50, nhan sắc của NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đặc biệt, mới đây, nữ nghệ sĩ không ngần ngại tung loạt ảnh diện bikini một mảnh trong chuyến du lịch biển.

NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc nóng bỏng trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, đường cong 'mướt mắt' khiến khán giả không ngừng xuýt xoa - Ảnh 2
Dù bước sang độ tuổi ngoài 50, nhan sắc của NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, NSƯT Trịnh Kim Chi khoe thân hình nóng bỏng, nhan sắc đẹp không tì vết, chẳng hề lộ dấu hiệu của thời gian. Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã để lại vô vàn lời khen cho loạt ảnh này.

NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc nóng bỏng trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, đường cong 'mướt mắt' khiến khán giả không ngừng xuýt xoa - Ảnh 3
NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc nóng bỏng trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, đường cong 'mướt mắt' khiến khán giả không ngừng xuýt xoa - Ảnh 4
Trong ảnh, NSƯT Trịnh Kim Chi khoe thân hình nóng bỏng, nhan sắc đẹp không tì vết, chẳng hề lộ dấu hiệu của thời gian - Ảnh: Internet

Trước đây, NSƯT Trịnh Kim Chi là người đẹp từng giành ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Nữ diễn viên nổi tiếng cùng thời với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Quyền Linh, Diễm Hương, Việt Trinh... Đây cũng được xem như là "thế hệ diễn viên ngôi sao", làm nên một thời đại "ăn khách" cho phim Việt.

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