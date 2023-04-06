NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc nóng bỏng trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, đường cong 'mướt mắt' khiến khán giả không ngừng xuýt xoa

Sau hàng chục năm cống hiến miệt mài cho nghệ thuật, NSƯT Trịnh Kim Chi đã sở hữu hàng loạt thành tựu đáng ngưỡng mộ trên nhiều lĩnh vực như: sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Không chỉ vậy, nhắc đến một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Việt không thể không nhắc đến NSƯT Trịnh Kim Chi.

Nhắc đến một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Việt không thể không nhắc đến NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh: FBNV

Dù bước sang độ tuổi ngoài 50, nhan sắc của NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đặc biệt, mới đây, nữ nghệ sĩ không ngần ngại tung loạt ảnh diện bikini một mảnh trong chuyến du lịch biển.