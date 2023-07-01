Ái nữ nhà Trịnh Kim Chi sở hữu nét đẹp lấn át cả mẹ, 'chân dài như sếu' ở tuổi 21 khiến dân tình xuýt xoa

NSƯT Trịnh Kim Chi hiếm hoi chia sẻ hình ảnh của cô con gái lớn và nhận được sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng.

NSƯT Trịnh Kim Chi được biết đến là 1 trong những nữ diễn viên gạo cội của làng giải trí Việt. Không chỉ sở hữu nhan sắc mặn mà và vẻ đẹp phúc hậu, nữ nghệ sĩ còn gây ấn tượng với những vai diễn từ bi, hài và chính kịch. Không chỉ riêng sự nghiệp diễn xuất mà cuộc sống thường ngày của Trịnh Kim Chi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều khán giả bất ngờ khi 2 cô con gái nhà nữ nghệ sĩ đều được thừa hưởng cả vóc dáng cao ráo cùng ngoại hình xinh đẹp của mẹ. Gia đình NSƯT Trịnh Kim Chi Mới đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1971 vừa gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cô con gái lớn Khánh Ngân của mình trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật của ái nữ. Trong loạt ảnh, cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình khi thừa hưởng nhiều đường nét xinh đẹp hệt mẹ. Có thể thấy, vẻ ngoài của ái nữ nhà Trịnh Kim Chi vô cùng xinh xắn, không thua kém bất kỳ 1 nhóc tỳ nổi tiếng nào của nhà sao Viêt.

Bài đăng mới đây của Trịnh Kim Chi Con gái lớn của NSƯT Trịnh Kim Chi sở hữu vóc dáng ấn tượng Qua lớp trang điểm nhẹ nhàng, ái nữ nhà Trịnh Kim Chi tôn lên ngũ quan hài hòa. Nét đẹp thanh tú và đầy sức sống của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi thu hút ánh nhìn từ mọi người. Suối tóc đen láy cũng giúp Khánh Ngân trông xinh xắn hơn gấp bội. Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ đã nhận về không ít những lời khen từ khán giả. Nhiều người vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài của Khánh Ngân. Khánh Ngân sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn miệng duyên dáng thừa hưởng từ mẹ

Một số bình luận của cư dân mạng Được biết, hiện tại, Khánh Ngân đang là sinh viên ngành hàng không của một trường đại học quốc tế. Cô được nhận xét sống kín tiếng, ít chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội. Khi tròn 18 tuổi, Khánh Ngân đã cao 1,72 m. Cô thừa hưởng một số nét trên gương mặt từ mẹ, cũng có khiếu nghệ thuật nhưng không hứng thú gia nhập làng giải trí. Theo Trịnh Kim Chi, Khánh Ngân từng thích nhiều nghề từ lúc học phổ thông nhưng chưa định hướng cụ thể. Chính chị đã tìm hiểu ngành hàng không và thuyết phục con theo đuổi lĩnh vực này. Là chị cả, Khánh Ngân dịu dàng với em gái kém 12 tuổi. Cô được mẹ nhận xét tính cách hiền lành, dễ thương và luôn lạc quan trong cuộc sống. Khánh Ngân đang là sinh viên ngành hàng không của một trường đại học quốc tế Khánh Ngân sở hữu đôi chân dài "như sếu" ở tuổi 21 khiến nhiều người trầm trồ Vào năm 2022, nhân dịp sinh nhật Khánh Ngân, Trịnh Kim Chi và ông xã đã tậu hẳn xế hộp làm quà mừng cho ái nữ. Ước tính trị giá của xế hộp này cũng vài trăm triệu chứ không nhỏ. Con gái cô được đích thân mở xe và ngồi lái thử với tâm thế vô cùng thích thú và hạnh phúc. Có mẹ là người nổi tiếng nhưng ái nữ nhà á hậu hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thỉnh thoảng, Trịnh Kim Chi đăng ảnh con gái lên mạng xã hội khiến khán giả bất ngờ vì cô bé ngày nào đã lớn bổng. Trịnh Kim Chi và chồng tặng xế hộp cho con gái cưng trong ngày sinh nhật

NSƯT Thanh Tâm hát thăng hoa, xúc động khi được chính con trai làm MC cho đêm nhạc riêng NSƯT Thanh Tâm không giấu được sự xúc động xen lẫn niềm tự hào khi cậu con trai thứ 2 ngày càng trưởng thành và tự tin đứng trước đám đông với vai trò MC.

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