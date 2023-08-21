Hôn nhân 23 năm chưa từng sóng gió của NS Trịnh Kim Chi và chồng Việt kiều: Ở rể vì quá yêu vợ, 'mạnh tay' chi quà khủng mỗi dịp đặc biệt

Lập gia đình từ năm 2000 đến nay đã 23 năm trôi qua nhưng khán giả lại ít biết đến đời tư của nữ diễn viên. Trước khi tiến tới hôn nhân, Trịnh Kim Chi và doanh nhân Việt kiều đã có khoảng một năm tìm hiểu nhau. Họ chinh phục nhau bằng sự chân thành.

Ngoài vai trò diễn viên, NS Trịnh Kim Chi còn là người thầy rất nhiệt huyết trong công tác đào tạo diễn xuất cho các bạn trẻ. Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa mà cuộc sống hôn nhân của Trịnh Kim Chi cùng ông xã Việt Kiều - doanh nhân Võ Trấn Phương khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Chia sẻ về quyết định này của chồng, NSƯT Trịnh Kim Chi từng nói: "Anh biết tôi rất thương mẹ và luôn muốn được ở gần mẹ, vì bà cũng lớn tuổi rồi. Anh cũng không muốn tôi phải bỏ nghề. Không chút do dự, anh quyết định cùng tôi trở về Việt Nam và ở luôn nhà vợ. Bố mẹ chồng cũng hiểu và tôn trọng quyết định của cả hai. Tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để vợ chồng, con cái có nhiều thời gian ở cạnh ông bà nội".

Sau đám cưới, Trịnh Kim Chi đã có thời gian tạm gác lại nghệ thuật và theo chồng sang Mỹ định cư 3 năm. Sau đó vì tình yêu nghệ thuật luôn thôi thúc, chị đã trở về Việt Nam. Đặc biệt vì quá yêu vợ, doanh nhân Võ Trấn Phương đã không ngần ngại theo vợ về Việt Nam và ở rể.

Vì quá yêu vợ, doanh nhân Võ Trấn Phương đã không ngần ngại theo vợ về Việt Nam và ở rể.

NSƯT Trịnh Kim Chi cũng tâm sự rằng, gia đình đối với chị vô cùng quan trọng và nếu không có sự cảm thông của gia đình, của ông xã thì chưa chắc Trịnh Kim Chi đã hoạt động nghệ thuật được bền bỉ, thành công như ngày hôm nay.

"Tôi có được sự nghiệp như hôm nay cũng nhờ có anh Phương. Anh rất thông cảm cho nghề nghiệp của vợ, luôn yêu thương, lo lắng và hết mình ủng hộ tôi trong mọi việc", nữ nghệ sĩ nói.

Theo lời của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, ông xã chị là người rất cẩn thận, sâu sắc và được lòng mọi người trong cách đối nhân xử thế. Tháng 6/2016, Trịnh Kim Chi hạnh phúc đón con gái Khánh Vy chào đời. Trong lần vượt cạn lần hai ở tuổi 43, Á hậu Việt Nam 1994 cảm thấy may mắn khi ông xã Trấn Phương luôn bên cạnh chăm sóc, cưng chiều.

Tháng 6/2016, Trịnh Kim Chi hạnh phúc đón con gái Khánh Vy chào đời. Trong lần vượt cạn lần hai ở tuổi 43, Á hậu Việt Nam 1994 cảm thấy may mắn khi ông xã Trấn Phương luôn bên cạnh chăm sóc, cưng chiều

Vừa qua nhân dịp kỉ niệm 21 năm ngày cưới, Trịnh Kim Chi hiếm hoi chia sẻ loạt ảnh cưới ngọt ngào của mình trên trang cá nhân. Trong ngày cưới, nữ diễn viên chọn mặc những chiếc áo dài truyền thống, khoảnh khắc được ông xã trao nhẫn cưới trước bàn thờ gia đình cũng được cô chia sẻ. Trong ảnh "cô dâu" Trịnh Kim Chi xuất hiện với nhan sắc đằm thắm, vóc dáng chuẩn của một Á hậu.

"Vậy là mình đã cùng nhau được 21 năm rồi ông xã… 1 năm kỷ niệm ngày cưới đặc biệt trong căn nhà bình yên anh nha. Cám ơn anh đã luôn yêu thương và che chở cho mẹ con em. Gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau ông xã nhé" - Trịnh Kim Chi hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân. Nhiều khán giả và sao Việt như Thúy Nga, Ngọc Lan, Lê Giang, đạo diễn Đức Thịnh, Vũ Ngọc Đãng đã để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc.

Tổ ấm hạnh phúc sau 23 năm của Trịnh Kim Chi và ông xã

Dù trải qua 23 năm bên nhau, tình yêu mà vợ chồng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi dành cho nhau vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Không ít lần vào dịp lễ, sinh nhật, doanh nhân Trấn Phương khiến nhiều người trầm trồ, xuýt xoa khi "mạnh tay" dành tặng vợ những món quà giá trị "khủng".

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bày tỏ: "Không phải tới ngày lễ, sinh nhật, mà thường ngày anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng, chiều chuộng vợ. Anh ấy ít khi thể hiện bằng lời nói hoa mỹ, mà âm thầm hành động, thích tạo sự bất ngờ. Tôi rất vui và hạnh phúc".

hông ít lần vào dịp lễ, sinh nhật, doanh nhân Trấn Phương khiến nhiều người trầm trồ, xuýt xoa khi "mạnh tay" dành tặng vợ những món quà giá trị "khủng"

Trịnh Kim Chi nói cuộc hôn nhân của mình may mắn vì chưa từng gặp sóng gió. Dù bận rộn, vợ chồng cô luôn quây quần bên bữa cơm tối, dẫn con đi chơi vào cuối tuần. Á hậu Việt Nam 1994 chia sẻ vợ chồng cô hâm nóng tình cảm, giữ lửa hôn nhân bằng những chuyến du lịch. Hồi tháng 6/2019, gia đình nữ diễn viên đi Hàn Quốc mừng sinh nhật hai con gái.