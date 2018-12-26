Trấn Thành gửi lời nhắn giản dị, ý nghĩa đến Hari Won nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới 'đốn tim' fan

Trấn Thành - Hari Won từng hứng chịu rất nhiều 'búa rìu' dư luận khi đến với nhau. Theo thời gian, cả hai đã chứng minh cho công chúng thấy rằng tình yêu của họ mạnh mẽ đến dường nào. Giờ đây, mọi người ngày càng yêu mến và chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.

Thành công cả trong sự nghiệp và cuộc sống, Trấn Thành - Hari Won được mọi người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Trấn Thành – Hari Won được xem là một trong những đôi vợ chồng “lầy lội” của showbiz Việt. Cả hai không ngần ngại “bóc phốt” tất tần tật thói xấu của nhau trên mạng xã hội và nhiều lần khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Song, ngoài những khoảnh khắc hài hước, cuộc sống hôn nhân của đôi “trai tài gái sắc” cũng không thiếu những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào.