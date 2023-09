Trấn Thành gửi lời nhắn giản dị, ý nghĩa đến Hari Won nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới 'đốn tim' fan

Cặp đôi nhiều lần vạch tật xấu của nhau trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Trấn Thành vừa gửi đến bà xã những lời yêu thương trên trang cá nhân. Anh viết: “Happy 2 year anniversary. Love you bà xã! Thanks for coming! (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Yêu em, bà xã! Cảm ơn em đã đến bên anh)”.

Trấn Thành khoe ảnh mặc đồ đôi với vợ nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới - Ảnh: FBNV

Tình cảm chân thành của cặp đôi dành cho nhau khiến mọi người ngày càng yêu thương và chúc phúc - Ảnh: Internet

Dưới bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào của vợ chồng nghệ sĩ sau 2 năm “về chung nhà”.