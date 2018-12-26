Trấn Thành gửi lời nhắn giản dị, ý nghĩa đến Hari Won nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới 'đốn tim' fan

Không cần quá dài dòng, Trấn Thành thể hiện tình yêu của mình với bà xã qua những lời nhắn ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa và ngọt ngào.
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Trấn Thành - Hari Won từng hứng chịu rất nhiều 'búa rìu' dư luận khi đến với nhau. Theo thời gian, cả hai đã chứng minh cho công chúng thấy rằng tình yêu của họ mạnh mẽ đến dường nào. Giờ đây, mọi người ngày càng yêu mến và chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.
Đặc biệt, Trấn Thành – Hari Won được xem là một trong những đôi vợ chồng “lầy lội” của showbiz Việt. Cả hai không ngần ngại “bóc phốt” tất tần tật thói xấu của nhau trên mạng xã hội và nhiều lần khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Song, ngoài những khoảnh khắc hài hước, cuộc sống hôn nhân của đôi “trai tài gái sắc” cũng không thiếu những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào.
Mới đây, nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Trấn Thành vừa gửi đến bà xã những lời yêu thương trên trang cá nhân. Anh viết: “Happy 2 year anniversary. Love you bà xã! Thanks for coming! (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Yêu em, bà xã! Cảm ơn em đã đến bên anh)”.
Dưới bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào của vợ chồng nghệ sĩ sau 2 năm “về chung nhà”.
Một dân mạng hài hước viết: "Ri ngày càng đẹp, Xìn ngày càng ú. Chúc mừng chúc mừng".
"Đã được 2 năm ngày cưới rồi Heo với Xìn ơi, em chúc 2 anh chị mãi hạnh phúc bên nhau trọn đời nha, vĩnh cửu là mãi mãi không bao giờ lìa xa vì có nợ nhau rồi", người hâm mộ gửi lời chúc đến cặp đôi.
"Mong sang năm là có bé Xìn nhỏ ăn mừng chung nha anh chị. Mãi yêu và ủng hộ hai anh chị... Idol của em", một cư dân mạng viết.