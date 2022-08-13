Tin đồn ly hôn vừa lắng xuống, Trấn Thành lại bất ngờ than 'khổ' khiến dân tình xôn xao

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đã đăng tải bài viết khiến nhiều người chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đã đăng tải bài viết khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, anh đề cập đến việc đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò là diễn viên và đạo diễn trong phim mới khiến bản thân cảm thấy rất áp lực. Đồng thời, anh hy vọng tác phẩm sắp tới sẽ "thiệt hay" để có thể phục vụ công chúng.

"Khi là anh đạo diễn, khi là anh Phú Nhuận. Em quá khổ! Vừa diễn vừa chỉ đạo diễn xuất thật sự không đơn giản nha. Riết rồi muốn khùng luôn. Tách cái đầu ra làm 8 á trời.

Tổ thương con làm phim này thiệt hay để tết này phục vụ bà con nha"- chia sẻ của Trấn Thành.

Bài viết của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, fan hâm mộ để đã để lại nhiều lời đồng viên, ủng hộ, mong nam MC chú ý sức khỏe. Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, dành nhiều lời khen cho người nghệ sĩ đa tài.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh Chụp màn hình

Gia nhập làng giải trí đã lâu, cái tên Trấn Thành đã không còn xa lạ với khán giả Việt ở trong nước và hải ngoại. Không chỉ thành công với vai trò MC cho hàng loạt các chương trình, gameshow đình đám, Trấn Thành còn để lại ấn tượng mạnh với khán giả ở những bộ phim ăn khách.

Tiếp nối thành công của phim điện ảnh "Bố già" năm 2021, Trấn Thành sắp tới sẽ trở lại với dự án "Mai". Trong dự án này, anh là nhà sản xuất kiêm đạo diễn, diễn viên. Trong phim, nam MC sẽ vào vai nhân vật tên Nhuận, ngoài ra những thông tin khác về bộ phim vẫn đang được giữ bí mật. Hiện tại, khán giả đang rất mong chờ được xem phim mới của ông xã Hari Won.

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