Vướng nghi vấn ly hôn, Trấn Thành cật lực bác bỏ trong khi Hari Won lại có động thái 'lạ' khiến dân tình hoang mang

"Đừng hứa trước anh ơi. Thà không hứa, em không mong đợi. Anh hứa xong không làm thì em đau.

Trưa ngày 2/8, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hari Won - bà xã MC Trấn Thành đã đăng tải bài viết khiến dân tình chú ý. Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh đang dùng một tách trà kèm theo lời tâm sự "lấp lửng" về chuyện hứa hẹn.

Bài viết mới đây của Hari Won - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng ngay khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Một số người tỏ ra không mấy hài lòng bởi trong khi Trấn Thành đang cố sức bác bỏ tin đồn ly hôn giữa hai vợ chồng thì giọng ca "Hương đêm bay xa" lại có nhiều động thái khiến dân tình hoang mang. Trong khi đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng nữ ca sĩ nên hạn chế đăng những dòng trạng thái gây hiểu lầm trong thời gian này dù cho đó có phải là đang PR cho sản phẩm âm nhạc mới hay không.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Cập nhật tình hình, trước những phản ứng trái chiều của dư luận, Hari Won đã cho "bay màu" bài viết khỏi trang cá nhân của mình.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên bà xã Trấn Thành đăng tải những dòng trạng thái ẩn ý về chuyện tình cảm. Cụ thể, cũng mới đây thôi, Hari Won đã chia sẻ lên story cá nhân hình ảnh bóng lưng một mình ngắm cảnh thành phố về đêm cùng dòng tâm sự: "Một người là đang. Một người đã từng. Nghe đau nhỉ?". Bài viết cũng nhận về không ít bàn tán của cư dân mạng.

Story trước đó của Hari Won - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rằng Hari Won - Trấn Thành gặp trục trặc tình cảm, "chia tay", "hợp đồng hôn nhân hết hạn"...

Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet

Trước sự việc trên, vào tối ngày 25/7, Trấn Thành chính thức lên tiếng, khẳng định tin đồn là vô căn cứ, sai sự thật. Anh cho biết đang rất hạnh phúc bên bà xã, thậm chí cho biết cả hai không cãi lộn dù chỉ một câu.