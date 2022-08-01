Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này?

Series tuyển vợ cho bạn thân của Hari Won, MC Trấn Thành ngay lập tức đề xuất vài gương mặt sáng giá.
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Mới đây, Hari Won đăng tải bức ảnh đứng cạnh một chàng trai lạ mặt. Kèm theo đó, cô còn chia sẻ dòng trạng thái có nội dung: "Bạn em đang tuyển vợ" trên trang cá nhân. Từ đây, netizen đoán rằng anh chàng kia là bạn thân của nữ ca sĩ gốc Hàn và Hari Won đang đăng tin "tuyển vợ" giùm bạn.
Sau khi Hari Won thông báo tuyển vợ cho bạn thân, ngay lập tức MC Trấn Thành đã có phản ứng gây bất ngờ. Cụ thể, nam MC nhanh chóng đề xuất vài gương mặt sáng giá tham gia ứng tuyển như: Lê Giang, Quang Trung, Trúc Nhân... Dòng bình luận của Trấn Thành khiến netizen thích thú, một số người còn "réo tên" Anh Đức, BB Trần.
Đây là lần hiếm hoi Trấn Thành tương tác với Hari Won sau khi rộ lên nghi vấn cặp đôi rạn nứt hôn nhân. Phản hồi công chúng về tin đồn này, nam MC cho biết vợ chồng anh vẫn hạnh phúc và không có trục trặc gì về chuyện tình cảm.
Về phía Hari Won, cô không lên tiếng phản bác hay xác nhận tin đồn, nữ ca sĩ chỉ ẩn ý chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng, được viết bằng tiếng Hàn, trong đó có nội dung: "Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Dù tốt, dù xấu, dù buồn hay dù chẳng có cảm xúc gì...".
Bên cạnh đó thời gian gần đây, sức khỏe Hari Won không được tốt. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh bản thân đang truyền nước hay điều trị bệnh. Điều này khiến không ít người hâm mộ Hari Won vô cùng lo lắng, không biết nữ ca sĩ đang gặp phải tình trạng gì.