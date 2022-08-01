Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này?

Hậu trường 01/08/2022 18:40

Series tuyển vợ cho bạn thân của Hari Won, MC Trấn Thành ngay lập tức đề xuất vài gương mặt sáng giá.

Mới đây, Hari Won đăng tải bức ảnh đứng cạnh một chàng trai lạ mặt. Kèm theo đó, cô còn chia sẻ dòng trạng thái có nội dung: "Bạn em đang tuyển vợtrên trang cá nhân. Từ đây, netizen đoán rằng anh chàng kia là bạn thân của nữ ca sĩ gốc Hàn và Hari Won đang đăng tin "tuyển vợ" giùm bạn. 

Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này? - Ảnh 1
Bài đăng "tuyển vợ" cho bạn thân của Hari Won trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi Hari Won thông báo tuyển vợ cho bạn thân, ngay lập tức MC Trấn Thành đã có phản ứng gây bất ngờ. Cụ thể, nam MC nhanh chóng đề xuất vài gương mặt sáng giá tham gia ứng tuyển như: Lê Giang, Quang Trung, Trúc Nhân... Dòng bình luận của Trấn Thành khiến netizen thích thú, một số người còn "réo tên" Anh Đức, BB Trần.

Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này? - Ảnh 2
Trấn thành nhanh chóng đề xuất vài gương mặt sáng giá tham gia ứng tuyển như: Lê Giang, Quang Trung, Trúc Nhân... -  Ảnh:Chụp màn hình
Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này? - Ảnh 3
Một số bình luận thích thú của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đây là lần hiếm hoi Trấn Thành tương tác với Hari Won sau khi rộ lên nghi vấn cặp đôi rạn nứt hôn nhân. Phản hồi công chúng về tin đồn này, nam MC cho biết vợ chồng anh vẫn hạnh phúc và không có trục trặc gì về chuyện tình cảm.

 Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này? - Ảnh 4

Về phía Hari Won, cô không lên tiếng phản bác hay xác nhận tin đồn, nữ ca sĩ chỉ ẩn ý chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng, được viết bằng tiếng Hàn, trong đó có nội dung: "Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Dù tốt, dù xấu, dù buồn hay dù chẳng có cảm xúc gì...".

Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này? - Ảnh 5

Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này? - Ảnh 6
Hình ảnh Hariwon đăng tải cho thấy sức khỏa của của nữ ca sĩ không được tốt - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó thời gian gần đây, sức khỏe Hari Won không được tốt. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh bản thân đang truyền nước hay điều trị bệnh. Điều này khiến không ít người hâm mộ Hari Won vô cùng lo lắng, không biết nữ ca sĩ đang gặp phải tình trạng gì. 

Trấn Thành: 'Đến giờ này tôi vẫn thấy vợ mình chẳng có gì xấu cả'

Trấn Thành: 'Đến giờ này tôi vẫn thấy vợ mình chẳng có gì xấu cả'

Chia sẻ của Trấn Thành trong tập 11 Người Ấy Là Ai 2022 khiến khán giả chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won tuyển vợ

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 2 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An