Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này?

Mới đây, Hari Won đăng tải bức ảnh đứng cạnh một chàng trai lạ mặt. Kèm theo đó, cô còn chia sẻ dòng trạng thái có nội dung: "Bạn em đang tuyển vợ" trên trang cá nhân. Từ đây, netizen đoán rằng anh chàng kia là bạn thân của nữ ca sĩ gốc Hàn và Hari Won đang đăng tin "tuyển vợ" giùm bạn.

Bài đăng "tuyển vợ" cho bạn thân của Hari Won trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi Hari Won thông báo tuyển vợ cho bạn thân, ngay lập tức MC Trấn Thành đã có phản ứng gây bất ngờ. Cụ thể, nam MC nhanh chóng đề xuất vài gương mặt sáng giá tham gia ứng tuyển như: Lê Giang, Quang Trung, Trúc Nhân... Dòng bình luận của Trấn Thành khiến netizen thích thú, một số người còn "réo tên" Anh Đức, BB Trần.