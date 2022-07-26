Hari Won lộ sức khỏe báo động hậu tin đồn ly hôn, nhưng vẫn rục rịch thu âm ca khúc mới

Thời gian gần đây, cư dân mạng đang râm ran tin đồn Hari Won và Trấn Thành trục trặc, thậm chí còn tính chuyện ly hôn. Bằng chứng là hai người không xuất hiện cùng nhau, không đăng ảnh chung và cũng không trò chuyện ngọt ngào trên mạng xã hội như trước kia.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hari Won viết: "Tưởng khoẻ nhưng ko khoẻ. Thân mình báo động. Giờ phải hốt. Mong mau khoẻ lại...". Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đọc vào bài đăng này, khán giả cũng có thể nhận ra Hari Won đang không được khỏe.

Mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm khi Hari Won thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái cô đơn, tủi thân. Và mới đây nhất, nữ ca sĩ đã bất ngờ thông báo đến khán giả việc sức khỏe của mình đang "báo động".

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè và nghệ sĩ đã để lại bình luận chúc cho Hari Won mau sớm hồi phục sức khỏe. Đáng chú ý, là bạn của Trấn Thành, cũng như khá thân thiết với Hari Won nên Trịnh Thăng Bình cũng đã để lại lời động viên: "Nghỉ ngơi đi chị". Đáp lại bình luận của nam ca sĩ, Hari Won đã phản hồi: "... chị buồn quá.... haiz... thứ 4 chị qua phòng thu em nha! Chắc chiều tối!".

Có thể thấy, dù sức khỏe đang không được tốt nhưng Hari Won vẫn rục rịch sang phòng thu của Trịnh Thăng Bình để thu âm ca khúc mới hay chỉ sang để tâm sự về những ồn ào vừa qua? Hiện, bình luận tương tác này của cả hai đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Về phía Trấn Thành, ngay khi vướng phải những tin đồn thất thiệt về chuyện hôn nhân, nam MC đã lên tiếng đính chính. Trấn Thành không khỏi bức xúc: "Cái gì vậy trời? Em mới chụp 1 bộ ảnh mới! Rồi báo ghép mấy câu nói ngôn tình em đã nói ở chương trình vô. Em thấy hay em đăng, em khoe, cái tự nhiên đồn 2 vợ chồng em tình cảm rạn nứt, sắp chia tay, rồi hết hợp đồng hôn nhân này nọ. Là sao trời???"