Khi khán giả còn đang đồn đoán chủ rể của siêu mẫu Thanh Hằng là ai thì chia sẻ với báo Người Lao động, nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã xác nhận anh chính là chú rể đang được "truy tìm".

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã xác nhận anh chính là chú rể của Thanh Hằng

Theo tìm hiểu, chồng sắp cưới của Thanh Hằng sinh năm 1981, từng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow (Nga). Hiện anh chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO), giữ cương vị Phó đoàn phụ trách chuyên môn Đoàn Nhạc kịch HBSO. Những tháng qua, Thanh Hằng không tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới do tập trung vào chung kết The New Mentor - cuộc thi cô làm huấn luyện viên.