Cận cảnh tấm thiệp cưới Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng, hé lộ nhiều chi tiết lãng mạn trong hôn lễ

Hậu trường 12/10/2023 20:24

Ngày 12/10, hình ảnh về chiếc thiệp cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng đã được hé lộ.

Những thông tin liên quan đến đám cưới cuối tháng 10/2023 của Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong những ngày qua.

Cụ thể, thiệp cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng lấy màu trắng và xanh làm chủ đạo, bên ngoài là mẫu chữ H và M được thiết kế lồng ghép vào nhau. Không những vậy, bên trong thiệp cưới còn dùng hình ảnh chiếc đàn như ẩn ý về công việc của chú rể.

Trong thiệp cũng hé lộ thông tin đám cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng sẽ diễn ra vào ngày 22/10 và bắt đầu đón khách vào lúc 18h. Tiệc cưới của Thanh Hằng sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham gia của người thân 2 bên cùng bạn bè thân thiết nhất.

Cận cảnh tấm thiệp cưới Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng, hé lộ nhiều chi tiết lãng mạn trong hôn lễ - Ảnh 1Cận cảnh tấm thiệp cưới Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng, hé lộ nhiều chi tiết lãng mạn trong hôn lễ - Ảnh 2
Hình ảnh thiệp cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng gửi đến bạn bè

Vốn là nghệ sĩ kín tiếng, từ trước đến nay, Thanh Hằng hiếm khi đề cập đến chuyện tình cảm. Thế nhưng vào tháng 5 vừa qua, nữ siêu mẫu gây bất ngờ khi công khai đã có bạn trai, sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Thời gian qua, nữ siêu mẫu cũng liên tục "mập mờ" về ngày trọng đại của mình.

Cận cảnh tấm thiệp cưới Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng, hé lộ nhiều chi tiết lãng mạn trong hôn lễ - Ảnh 3
Thanh Hằng và vị hôn phu từng cùng tham dự một sự kiện
Cận cảnh tấm thiệp cưới Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng, hé lộ nhiều chi tiết lãng mạn trong hôn lễ - Ảnh 4
Tiệc cưới của Thanh Hằng sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham gia của người thân 2 bên cùng bạn bè thân thiết nhất

Chồng sắp cưới của Thanh Hằng sinh năm 1981 (42 tuổi), được biết đến là Nhạc trưởng tài năng trẻ nhất Việt Nam. Trần Nhật Minh từng có thời gian du học tại Magnitogorsk Liên bang Nga. Năm 2007, vị hôn phu của Thanh Hằng đã tốt nghiệp Thạc sĩ Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow chuyên ngành Chỉ huy Hợp xướng.

Cận cảnh tấm thiệp cưới Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng, hé lộ nhiều chi tiết lãng mạn trong hôn lễ - Ảnh 5
Vị hôn phu của Thanh Hằng là Trần Nhật Minh, nhạc trưởng tài năng trẻ nhất Việt Nam

Hiện tại, Trần Nhật Minh là Chỉ huy dàn nhạc, công tác tại Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Anh từng chỉ đạo âm nhạc cho hàng loạt liveshow của nghệ sĩ Việt như Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo,...

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MXH xôn xao thông tin siêu mẫu Thanh Hằng sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10 sắp tới. Đáng chú ý, chú rể được tiết lộ là người hoạt động trong ngành giải trí.

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