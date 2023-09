Thanh Hằng bất ngờ khoe ảnh diện áo dài thướt tha, còn ẩn ý về ngày tuyệt vời nhất cuộc đời?

Nữ diễn viên "Mẹ chồng" xác nhận đang có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn

Đáng chú ý, mới đây, tối ngày 27/9, Thanh Hằng khiến netizen rần rần khi bất ngờ đăng tải bức ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu. Đồng thời, Thanh Hằng còn khoe một chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life" (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi). Sinh nhật của Thanh Hằng vào 22/7 nên có thể khẳng định đây không phải ngày "chị đại" sang tuổi mới.



Thanh Hằng bất ngờ đăng tải bức ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu. Đồng thời, Thanh Hằng còn khoe một chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life"

Xung quanh chỗ Thanh Hằng chụp ảnh còn bày trí nhiều hoa tươi vô cùng chỉn chu và trang trọng làm cư dân mạng đặt nghi vấn cô bí mật làm lễ dạm ngõ hoặc dịp gặp mặt đặc biệt giữa 2 bên gia đình trước thềm đám cưới. Dù vẫn đang giấu kín thông tin về nửa kia, song nhiều người kì vọng cô sẽ sớm công khai chuyện tình cảm của mình.