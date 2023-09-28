Thanh Hằng bất ngờ khoe ảnh diện áo dài thướt tha, còn ẩn ý về ngày tuyệt vời nhất cuộc đời?

Dù vẫn đang giấu kín thông tin về nửa kia, song nhiều người kì vọng cô sẽ sớm công khai chuyện tình cảm của mình.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, Thanh Hằng hiện tại là một trong những "chị đại" của làng mốt Việt khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở các sàn diễn thời trang. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hằng còn đảm nhận nhiều vai diễn trong các dự án phim điện ảnh được săn đón như Chị chị em em 1, Mẹ chồng, Những nụ hôn rực rỡ,... Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, Thanh Hằng hiện tại là một trong những "chị đại" của làng mốt Việt khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở các sàn diễn thời trang Người đẹp cũng là một trong những mỹ nhân khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Mãi đến khi bước sang độ tuổi 40, trong một bài phỏng vấn hồi tháng 5, Thanh Hằng hiếm hoi hé lộ về mối quan hệ tình cảm hiện tại. Nữ diễn viên "Mẹ chồng" xác nhận đang có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn.

Nữ diễn viên "Mẹ chồng" xác nhận đang có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn Đáng chú ý, mới đây, tối ngày 27/9, Thanh Hằng khiến netizen rần rần khi bất ngờ đăng tải bức ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu. Đồng thời, Thanh Hằng còn khoe một chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life" (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi). Sinh nhật của Thanh Hằng vào 22/7 nên có thể khẳng định đây không phải ngày "chị đại" sang tuổi mới.

Thanh Hằng bất ngờ đăng tải bức ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu. Đồng thời, Thanh Hằng còn khoe một chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life" Xung quanh chỗ Thanh Hằng chụp ảnh còn bày trí nhiều hoa tươi vô cùng chỉn chu và trang trọng làm cư dân mạng đặt nghi vấn cô bí mật làm lễ dạm ngõ hoặc dịp gặp mặt đặc biệt giữa 2 bên gia đình trước thềm đám cưới. Dù vẫn đang giấu kín thông tin về nửa kia, song nhiều người kì vọng cô sẽ sớm công khai chuyện tình cảm của mình.

Xung quanh chỗ Thanh Hằng chụp ảnh còn bày trí nhiều hoa tươi vô cùng chỉn chu và trang trọng làm cư dân mạng đặt nghi vấn cô bí mật làm lễ dạm ngõ hoặc dịp gặp mặt đặc biệt giữa 2 bên gia đình Trước đó, Thanh Hằng từng tiết lộ mong tổ chức đám cưới cùng với bạn thân Hồ Ngọc Hà - Kim Lý vào cuối năm 2023. Mới đây, nhắc về "nửa kia" của Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ hỏi: 'Hằng ơi, mày đang yêu ai?' hay 'Hằng ơi, mày đang trong quan hệ thế nào?'. Cho nên tôi chỉ biết thông tin qua báo chí như bao người thôi. Sau đấy, tôi hỏi sâu hơn: 'Ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?'. Tôi cảm thấy rất thương bạn trai Thanh Hằng. Thứ nhất là không được công khai. Thứ hai là bà ấy vẫn khó tính như vậy, ông ấy chắc cũng hơi khổ đấy. Nhưng hy vọng đến một tuổi 'bị yêu' thì Thanh Hằng sẽ khó trước mặt mọi người chứ bên cạnh bạn trai sẽ mềm nhũn như con mèo". Trước đó, Thanh Hằng từng tiết lộ mong tổ chức đám cưới cùng với bạn thân Hồ Ngọc Hà - Kim Lý vào cuối năm 2023 Về phía Thanh Hằng, cô từng cho biết, bạn trai cho cô sự bình yên - điều mấu chốt để cả hai gắn bó với nhau suốt đời. Trước khi quen bạn trai, suốt 5 năm, cuộc sống cô chỉ xoay quanh công việc, không có thời gian cho chuyện yêu đương. Người đẹp thường khép lòng trước những lời ngỏ vì đa số người tiếp cận không tạo cho cô cảm giác tin tưởng. Người đẹp cảm nhận bạn trai là người bản lĩnh, can đảm, nắm bắt nhanh tâm lý của cô trong mọi tình huống. "Anh ấy xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng" - Thanh Hằng nói. Trước đó, cô nàng đã được nửa kia cầu hôn Tối ngày 2/8 vừa qua, siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục "đánh úp" bằng bức ảnh đeo nhẫn kim cương kèm dòng trạng thái: "Trong trường hợp này, người ta hay: say Yes". Động thái này của chị đại cũng ngầm ẩn ý việc cô đã nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Lý Nhã Kỳ “xin vía” Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng để sớm kết hôn Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ đùa là muốn ‘xin vía' hạnh phúc từ Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng để sớm yên bề gia thất.

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