Cô từng cho biết, bạn trai cho cô sự bình yên - điều mấu chốt để cả hai gắn bó với nhau suốt đời. Trước khi quen bạn trai, suốt 5 năm, cuộc sống cô chỉ xoay quanh công việc.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, Thanh Hằng hiện tại là một trong những "chị đại" của làng mốt Việt khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở các sàn diễn thời trang. Chưa dừng lại, Thanh Hằng còn đảm nhận nhiều vai diễn trong các dự án phim điện ảnh được săn đón như Chị chị em em 1, Mẹ chồng,... Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, Thanh Hằng hiện tại là một trong những "chị đại" của làng mốt Việt khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở các sàn diễn thời trang Người đẹp cũng là một trong những mỹ nhân khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nhưng ở tuổi 40, trong một bài phỏng vấn hồi tháng 5, Thanh Hằng hiếm hoi hé lộ về mối quan hệ tình cảm hiện tại. Nữ diễn viên "Mẹ chồng" xác nhận đang có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn.

Cô từng cho biết, bạn trai cho cô sự bình yên - điều mấu chốt để cả hai gắn bó với nhau suốt đời. Trước khi quen bạn trai, suốt 5 năm, cuộc sống cô chỉ xoay quanh công việc, không có thời gian cho chuyện yêu đương. Người đẹp thường khép lòng trước những lời ngỏ vì đa số người tiếp cận không tạo cho cô cảm giác tin tưởng. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 5, Thanh Hằng hiếm hoi hé lộ về mối quan hệ tình cảm hiện tại. Nữ diễn viên "Mẹ chồng" xác nhận đang có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn. Từ trước đến nay, người mẫu luôn rõ ràng về chuyện yêu đương, thích hay không sẽ luôn nói thẳng cho người kia biết. Cô đề cao sự rung động, thấu hiểu nhau. Người đẹp cảm nhận bạn trai là người bản lĩnh, can đảm, nắm bắt nhanh tâm lý của cô trong mọi tình huống. "Anh ấy xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng" - Thanh Hằng nói.

Mới đây nhất, tối ngày 2/8, Siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục bất ngờ "đánh úp" bằng bức ảnh đeo nhẫn kèm dòng trạng thái: "Trong trường hợp này, người ta hay: say Yes" Mới đây nhất, tối ngày 2/8, Siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục bất ngờ "đánh úp" bằng bức ảnh đeo nhẫn kèm dòng trạng thái: "Trong trường hợp này, người ta hay: say Yes". Trong hình ảnh được chia sẻ, Ơ"chị đại" làng mốt Việt khoe bàn tay với chiếc nhẫn kim cương "không phải dạng vừa" ở ngón áp út. Động thái này của Thanh Hằng cũng ngầm ẩn ý việc cô đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Tuy nhiên, danh tính về "nửa kia" vẫn được cô giấu kín và cho biết sẽ chia sẻ ở thời điểm thích hợp Tuy nhiên, danh tính về "nửa kia" vẫn được cô giấu kín và cho biết sẽ chia sẻ ở thời điểm thích hợp. Phía dưới phần bình luận, dân tình thi nhau gửi lời chúc phúc đến chân dài 8x. Ở tuổi 39, cô sở hữu khối tài sản khủng gồm biệt thự, siêu xe và hàng loạt bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ đáng ngưỡng mộ.

Siêu mẫu Thanh Hằng chi tiền tỷ tự thưởng bản thân quà khủng trước thềm sinh nhật tuổi 40 Siêu mẫu Thanh Hằng khiến khán giả trầm trồ thán phục khi chi bạc tỷ tậu quà sinh nhật cho chính mình.

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