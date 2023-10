Thời gian gần đây, Thanh Hằng liên tục gây xôn xao cõi mạng về ngày trọng đại của mình khiến người hâm mộ hào hứng đợi chờ. Nhiều nguồn tin từ các trang MXH đồn đoán nữ siêu mẫu sẽ lên xe hoa vào cuối tháng 10 năm nay.

Thanh Hằng rục rịch đến ngày tổ chức hôn lễ

Trước đó, vào tối 28/9, Thanh Hằng được netizen rần rần chúc mừng khi bất ngờ đăng ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu mới, đồng thời khoe chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life (Tạm dịch: Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi)". Đúng 1 ngày sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục đăng ảnh zoom cận bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng được đính kết lộng lẫy trông như váy cưới. Động thái này của Thanh Hằng khiến nhiều người nghi vấn cô đang thả hint cho ngày trọng đại của mình.