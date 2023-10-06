Cận ngày cưới, danh tính chồng tương lai của Thanh Hằng tiếp tục gây sốt: Tài hoa, có máu nghệ sĩ, vẻ ngoài bảnh bao chẳng kém cạnh tài tử?

Hậu trường 06/10/2023 19:08

MXH xôn xao thông tin siêu mẫu Thanh Hằng sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10 sắp tới. Đáng chú ý, chú rể được tiết lộ là người hoạt động trong ngành giải trí.

Thời gian gần đây, Thanh Hằng liên tục gây xôn xao cõi mạng về ngày trọng đại của mình khiến người hâm mộ hào hứng đợi chờ. Nhiều nguồn tin từ các trang MXH đồn đoán nữ siêu mẫu sẽ lên xe hoa vào cuối tháng 10 năm nay.

Cận ngày cưới, danh tính chồng tương lai của Thanh Hằng tiếp tục gây sốt: Tài hoa, có máu nghệ sĩ, vẻ ngoài bảnh bao chẳng kém cạnh tài tử? - Ảnh 1
Thanh Hằng rục rịch đến ngày tổ chức hôn lễ

Trước đó, vào tối 28/9, Thanh Hằng được netizen rần rần chúc mừng khi bất ngờ đăng ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu mới, đồng thời khoe chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life (Tạm dịch: Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi)". Đúng 1 ngày sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục đăng ảnh zoom cận bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng được đính kết lộng lẫy trông như váy cưới. Động thái này của Thanh Hằng khiến nhiều người nghi vấn cô đang thả hint cho ngày trọng đại của mình.

Cận ngày cưới, danh tính chồng tương lai của Thanh Hằng tiếp tục gây sốt: Tài hoa, có máu nghệ sĩ, vẻ ngoài bảnh bao chẳng kém cạnh tài tử? - Ảnh 2
Người đẹp vẫn chưa tiết lộ về ông xã

Ngay lập tức danh tính của ông xã tương lai của Thanh Hằng được netizen cật lực "truy tìm". Một số người còn khẳng định nửa kia của chân dài là người hoạt động nghệ thuật.

Đến tối ngày 6/10, trên một số diễn đàn MXH xuất hiện bài đăng công khai trọn danh tính và vẻ ngoài của chồng tương lai nữ diễn viên phim Mẹ Chồng.

Cụ thể, bài viết tiết lộ người ấy của Thanh Hằng tên Trần Nhật Minh, hiện là chỉ huy hợp xướng và nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam hiện nay. Anh là người đồng sáng lập dàn nhạc bán cổ điển SaiGon Pop Orchestra.

Cận ngày cưới, danh tính chồng tương lai của Thanh Hằng tiếp tục gây sốt: Tài hoa, có máu nghệ sĩ, vẻ ngoài bảnh bao chẳng kém cạnh tài tử? - Ảnh 3

Cận ngày cưới, danh tính chồng tương lai của Thanh Hằng tiếp tục gây sốt: Tài hoa, có máu nghệ sĩ, vẻ ngoài bảnh bao chẳng kém cạnh tài tử? - Ảnh 4
 Cư dân mạng đồn đoán về danh tính của ông xã tương lai Thanh Hằng

Nhật Minh sinh ra trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Từ bé, anh được mẹ hướng theo con đường âm nhạc. Được biết, Trần Nhật Minh thi đỗ vào khoa Piano của Nhạc viện TP.HCM, sau đó anh học phổ thông song song với học nhạc.

Cận ngày cưới, danh tính chồng tương lai của Thanh Hằng tiếp tục gây sốt: Tài hoa, có máu nghệ sĩ, vẻ ngoài bảnh bao chẳng kém cạnh tài tử? - Ảnh 5

Bằng tài năng vốn có cùng sự nỗ lực cố gắng học tập không ngừng nghỉ của bản thân, Trần Nhật Minh đạt nhiều giải thưởng danh giá như: giải nhì cuộc thi quốc tế dành cho chỉ huy trẻ tại thành phố Vladivostock, giải khuyến khích cuộc thi chỉ huy hợp xướng chuyên nghiệp toàn Nga lần 5…

Cận ngày cưới, danh tính chồng tương lai của Thanh Hằng tiếp tục gây sốt: Tài hoa, có máu nghệ sĩ, vẻ ngoài bảnh bao chẳng kém cạnh tài tử? - Ảnh 6

Tuy nhiên, đây chỉ mới là đồn đoán của cư dân mạng, phía Thanh Hằng vẫn chưa có động thái lên tiếng xác nhận. Hiện tại, thông tin hôn lễ của nữ siêu mẫu đang khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng. Hơn 20 năm hoạt động showbiz, nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng đây là lần đầu tiên người đẹp công khai chuyện tình cảm.

Người thân thiết hé lộ thời gian siêu mẫu Thanh Hằng lên xe hoa, một thông tin về chú rể gây bất ngờ!

Người thân thiết hé lộ thời gian siêu mẫu Thanh Hằng lên xe hoa, một thông tin về chú rể gây bất ngờ!

Trước đó, Thanh Hằng liên tục "thả hint" về việc sắp lên xe hoa khiến cư dân mạng xôn xao.

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