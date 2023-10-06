Người thân thiết hé lộ thời gian siêu mẫu Thanh Hằng lên xe hoa, một thông tin về chú rể gây bất ngờ!

Hậu trường 06/10/2023 08:57

Trước đó, Thanh Hằng liên tục "thả hint" về việc sắp lên xe hoa khiến cư dân mạng xôn xao.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thanh Hằng hiện là một trong những "chị đại" của làng mốt Việt khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở các sàn diễn thời trang. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hằng còn đảm nhận nhiều vai diễn trong các dự án phim điện ảnh được săn đón như Chị chị em em 1, Mẹ chồng, Những nụ hôn rực rỡ,...

Người thân thiết hé lộ thời gian siêu mẫu Thanh Hằng lên xe hoa, một thông tin về chú rể gây bất ngờ! - Ảnh 1
Thanh Hằng hiện là một trong những "chị đại" của làng mốt Việt khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở các sàn diễn thời trang

Người đẹp cũng là một trong những mỹ nhân khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Mãi đến khi bước sang độ tuổi 40, trong một bài phỏng vấn hồi tháng 5, Thanh Hằng hiếm hoi hé lộ về mối quan hệ tình cảm hiện tại. Nữ diễn viên "Mẹ chồng" xác nhận đang có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn.

Mới đây, theo nguồn tin riêng từ những người thân thiết với Thanh Hằng cho biết, nữ siêu mẫu sẽ lên xe hoa vào cuối tháng 10 năm nay. Đáng chú ý, chồng sắp cưới của "chị đại" làng mẫu Việt cũng là người hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, danh tính của chú rể vẫn chưa được hé lộ.

Người thân thiết hé lộ thời gian siêu mẫu Thanh Hằng lên xe hoa, một thông tin về chú rể gây bất ngờ! - Ảnh 2
 Theo nguồn tin riêng từ những người thân thiết với Thanh Hằng cho biết, nữ siêu mẫu sẽ lên xe hoa vào cuối tháng 10 năm nay

Cách đây ít ngày, Thanh Hằng khiến netizen rần rần khi bất ngờ đăng tải bức ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu. Đồng thời, Thanh Hằng còn khoe một chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life" (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi). Sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục đăng ảnh zoom cận bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng được đính kết lộng lẫy trông như váy cưới. Hàng loạt những hành động úp úp mở mở lại càng khiến người hâm mộ mong chờ và háo hức ngày trọng đại của Thanh Hằng.

Người thân thiết hé lộ thời gian siêu mẫu Thanh Hằng lên xe hoa, một thông tin về chú rể gây bất ngờ! - Ảnh 3
Cách đây ít ngày, Thanh Hằng khiến netizen rần rần khi bất ngờ đăng tải bức ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu. Sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục đăng ảnh zoom cận bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng trông như váy cưới

Thanh Hằng từng cho biết, bạn trai cho cô sự bình yên - điều mấu chốt để cả hai gắn bó với nhau suốt đời. Trước khi quen bạn trai, suốt 5 năm, cuộc sống cô chỉ xoay quanh công việc, không có thời gian cho chuyện yêu đương. Người đẹp thường khép lòng trước những lời ngỏ vì đa số người tiếp cận không tạo cho cô cảm giác tin tưởng. Người đẹp cảm nhận bạn trai là người bản lĩnh, can đảm, nắm bắt nhanh tâm lý của cô trong mọi tình huống. "Anh ấy xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng" - Thanh Hằng nói.

Người thân thiết hé lộ thời gian siêu mẫu Thanh Hằng lên xe hoa, một thông tin về chú rể gây bất ngờ! - Ảnh 4
Trước đó, cô nàng đã được nửa kia cầu hôn. Theo tiết lộ của người thân thiết, chồng sắp cưới của "chị đại" làng mẫu Việt cũng là người hoạt động nghệ thuật

Tối ngày 2/8 vừa qua, siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục "đánh úp" bằng bức ảnh đeo nhẫn kim cương kèm dòng trạng thái: "Trong trường hợp này, người ta hay: say Yes". Động thái này của chị đại cũng ngầm ẩn ý việc cô đã nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Thanh Hằng bất ngờ khoe ảnh diện áo dài thướt tha, còn ẩn ý về ngày tuyệt vời nhất cuộc đời?

Thanh Hằng bất ngờ khoe ảnh diện áo dài thướt tha, còn ẩn ý về ngày tuyệt vời nhất cuộc đời?

Dù vẫn đang giấu kín thông tin về nửa kia, song nhiều người kì vọng cô sẽ sớm công khai chuyện tình cảm của mình.

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