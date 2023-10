Người thân thiết hé lộ thời gian siêu mẫu Thanh Hằng lên xe hoa, một thông tin về chú rể gây bất ngờ!

Mới đây, theo nguồn tin riêng từ những người thân thiết với Thanh Hằng cho biết, nữ siêu mẫu sẽ lên xe hoa vào cuối tháng 10 năm nay. Đáng chú ý, chồng sắp cưới của "chị đại" làng mẫu Việt cũng là người hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, danh tính của chú rể vẫn chưa được hé lộ.

Cách đây ít ngày, Thanh Hằng khiến netizen rần rần khi bất ngờ đăng tải bức ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu. Đồng thời, Thanh Hằng còn khoe một chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life" (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi). Sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục đăng ảnh zoom cận bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng được đính kết lộng lẫy trông như váy cưới. Hàng loạt những hành động úp úp mở mở lại càng khiến người hâm mộ mong chờ và háo hức ngày trọng đại của Thanh Hằng.