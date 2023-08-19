Sau ly hôn, vợ cũ U70 vẫn thoải mái làm một hành động thân mật với Đàm Vĩnh Hưng trong tiệc sinh nhật gia đình

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng là bầu show Liên Phạm đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật của con trai nam ca sĩ.

Vào tháng 4/2022 vừa qua, làng giải trí Việt xôn xao trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng ly hôn bầu show Lien Jackie Pham (Liên Phạm, 69 tuổi) tại Mỹ. Theo thông tin từ tòa án, Liên Phạm và Mr. Đàm kết hôn vào ngày 13/6/2004, ly thân ngày 22/2/2018 và gửi đơn ly hôn vào tháng 8/2021. Giữa nam ca sĩ và vợ cũ không có con chung và không phân chia tài sản. Vào tháng 4/2022 vừa qua, làng giải trí Việt xôn xao trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng ly hôn bầu show Lien Jackie Pham (Liên Phạm, 69 tuổi) tại Mỹ Mới đây, trên trang cá nhân, bầu show Liên Phạm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh góp mặt trong sinh nhật 4 tuổi của bé Polo - con trai của Đàm Vĩnh Hưng. Bà hào hứng viết: "Dự tiệc sinh nhật cháu Polo Huỳnh Minh Quân. Năm thứ 4 bác Liên Phạm chúc cháu mau lớn trưởng thành".

Mới đây, trên trang cá nhân, bầu show Liên Phạm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh góp mặt trong sinh nhật 4 tuổi của bé Polo - con trai của Đàm Vĩnh Hưng. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy sau ly hôn cả hai vẫn rất thân thiết, thoải mái nắm tay nhau bên bàn tiệc Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy sau ly hôn cả hai vẫn rất thân thiết, thoải mái nắm tay nhau bên bàn tiệc. Khoảnh khắc nữ bầu show hải ngoại vui vẻ ôm mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng nhận về sự quan tâm của nhiều dân mạng. Điều này chứng tỏ Liên Phạm và gia đình chồng cũ vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Khoảnh khắc nữ bầu show hải ngoại vui vẻ ôm mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng nhận về sự quan tâm của nhiều dân mạng Bà Liên Phạm được biết đến là một doanh nhân thành đạt, đồng thời cũng là nhân vật đứng sau sự thành công của nhiều ca sĩ. Trước khi ly hôn, giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu và Liên Phạm không công khai tình cảm với công chúng, chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết về mối quan hệ giữa cả hai. Vợ cũ theo sát những hoạt động nghệ thuật của Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi đó, nam ca sĩ từng tuyên bố bầu show Liên Phạm là người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Trên trang cá nhân, Liên Phạm không ngần ngại chia sẻ những bài viết liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo Sau ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng và bầu show 69 tuổi vẫn thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Liên Phạm cũng không ngần ngại chia sẻ những bài viết liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo.

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