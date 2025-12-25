4 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp vận số dễ phát tài, phú quý chảy về đầy túi, cuối năm đổi vận, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 22:15

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau phúc trạch an khang, một bước thành đại gia.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu được hưởng ngày tam hợp nên vận trình rực rỡ, công việc thuận lợi nhờ luôn có sự hỗ trợ từ người thân và đồng nghiệp. Trước đây bạn đã gieo nhiều mối quan hệ tốt, nhờ vậy hôm nay gặp nhiều may mắn, xung quanh toàn bạn bè trung thực và nhiệt tình. Bản mệnh gần như không thiếu sự giúp đỡ trong mọi tình huống.

Một phần may mắn này đến từ cách ứng xử khéo léo của tuổi Sửu. Nếu tiếp tục giữ tinh thần tích cực, bản mệnh sẽ không phải lo lắng khi gặp khó khăn. Chuyện tình cảm cũng êm đẹp, hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc bên nửa kia.

4 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp vận số dễ phát tài, phú quý chảy về đầy túi, cuối năm đổi vận, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

4 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp vận số dễ phát tài, phú quý chảy về đầy túi, cuối năm đổi vận, may mắn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão bước vào cuối tuần với dấu hiệu tâm lý bất ổn rõ rệt. Bên trong dễ lo lắng, bên ngoài lại phải xử lý nhiều việc cùng lúc, khiến tinh thần nhanh chóng mệt mỏi. Khi xuất hành trong trạng thái này, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm rối thêm cục diện.

Vận xấu của tuổi Mão không nằm ở biến cố lớn, mà ở chuỗi tình huống nhỏ nối tiếp nhau. Đi trễ, gặp người khó tính, xử lý công việc thiếu trôi chảy… tất cả cộng dồn khiến tâm càng bất an. Khi tinh thần xuống thấp, khả năng phán đoán cũng giảm theo.

Trong ngày này, tuổi Mão nên hạn chế di chuyển không cần thiết và tránh ôm đồm nhiều việc. Giữ lịch trình đơn giản, nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ giúp cân bằng lại tâm thế. Khi nội tâm ổn định, những trở ngại bên ngoài cũng tự nhiên nhẹ đi.

4 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp vận số dễ phát tài, phú quý chảy về đầy túi, cuối năm đổi vận, may mắn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán cuối năm phát đạt, thu vàng hốt bạc đầy nhà.

