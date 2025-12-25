Chứng kiến con gái bị nhà chồng nhục mạ ngay trong lễ cưới, mẹ nghèo đanh thép: 'Về đi con, mang tiếng một đời chồng mẹ vẫn nuôi'

Tâm sự gia đình 25/12/2025 22:10

Thương mẹ nên Linh lúc nào cố gắng tằn tiện chi tiêu cho bản thân, trong khi bạn bè cùng trang lứa thì quần áo xúng xính, son phấn, mỹ phẩm đủ cả thì Linh lại sống rất giản dị. Cô cũng muốn làm đẹp nhưng nghĩ thà dành tiền đó mua đồ ăn ngon bồi bổ cho mẹ thì sẽ tốt hơn.

Linh tốt nghiệp Đại học Sư phạm, nhưng ra trường đi dạy được 1 năm thì mẹ cô sức khỏe yếu đi nên cô phải xin nghỉ để về quê chăm sóc mẹ rồi sẵn mở cửa hàng hoa quả để buôn bán.

Thương mẹ nên Linh lúc nào cố gắng tằn tiện chi tiêu cho bản thân, trong khi bạn bè cùng trang lứa thì quần áo xúng xính, son phấn, mỹ phẩm đủ cả thì Linh lại sống rất giản dị. Cô cũng muốn làm đẹp nhưng nghĩ thà dành tiền đó mua đồ ăn ngon bồi bổ cho mẹ thì sẽ tốt hơn.

 

Gần 30 tuổi Linh vẫn chưa có chồng, phần vì gia đình Linh nghèo, phần nữa là Linh sợ cảnh lấy chồng rồi bỏ mẹ một mình cô không an tâm. Cho đến một lần thì có cô Xuân là bạn học cũ của mẹ Linh đến chơi, thấy Linh liền khen nức nở:

''Ôi trời, cái Linh càng ngày càng xinh ra ấy nhỉ? Thế sắp lấy chồng chưa cháu?".

Nghe đến đó thì mẹ Linh tiếp lời:

''Cô quá khen rồi, nói thật thì cái Linh nhà tôi nó hiếu thảo lắm, mấy lần tôi giục lấy chồng nhưng sợ cảnh tôi thân già ở mình nên nó không màng chuyện chồng con''.

Vừa nghe xong thì cô Xuân vỗ luôn vào vai Linh:

''Thương mẹ là tốt, nhưng cháu phải hiểu cách khiến mẹ an lòng nhất là cháu phải ổn định gia thất. Rồi có thể đón mẹ về ở cùng mà, thời nay đâu phải phong kiến như trước nữa. Bà chị bạn cô có cậu con trai đẹp trai lắm, hơn cháu 3 tuổi, để cô mai mối cho. Thằng Khải này nó hiền lành mà chăm chỉ làm ăn lắm. Cháu mà gả vào đó thì ăn sung mặc sướng thôi''.

Chứng kiến con gái bị nhà chồng nhục mạ ngay trong lễ cưới, mẹ nghèo đanh thép: 'Về đi con, mang tiếng một đời chồng mẹ vẫn nuôi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế là hôm đó mẹ Linh và cô Xuân bàn nhau chuyện cho Linh và Khải gặp nhau. Theo lời mai mối của cô Xuân thì Linh gặp Khải, nhìn anh rất chững chạc và hiền lành nên Linh ưng ý lắm. Từ khi hai người tìm hiểu nhau mà Khải cứ mua nào là hồng sâm, tổ yến, bào ngư về biếu cho mẹ của Linh. Khải còn nói thẳng với Linh:

''Nếu hai mẹ con em có gì khó khăn cứ nói với anh, đừng có ngại nhé''.

Mẹ Linh cũng khá ưng ý Khải, nhưng lần nào bà cũng dặn con gái:

''Con cứ tìm hiểu cho kỹ, đừng để những thứ trước mắt làm mờ mắt mình. Lấy chồng phải chọn người tử tế, mẫu mực chứ lấy phải chồng vũ phu thì cả đời chỉ có thâm tím mặt mày. Như con cô Hà còn bị chồng đánh trong lễ cưới kìa, xót xa lắm''.

''Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng quá lại ảnh hưởng sức khỏe''.

4 tháng tìm hiểu tuy không phải dài nhưng cũng đủ để Linh nhận ra Khải chính là người đàn ông mình muốn lấy làm chồng. Cô biết Khải có khuyết điểm là quá nghe lời mẹ dẫn tới không có chính kiến. Nhưng cô tin rồi mình sẽ thay đổi được người đàn ông này, hơn nữa cô cũng đã có tuổi rồi, càng cưới sớm thì lại càng tốt.

Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, ai cũng mừng cho Linh khi có tấm chồng tốt. Mẹ Linh thì khóc hết nước mắt, bởi thế nên dù khách khứa đã về gần hết thì bà vẫn nán lại ở với con gái thêm chút nữa.

Đúng lúc Linh chuẩn bị thay váy cưới thì thấy chồng và mẹ chồng vào hỏi:

''Tiền mừng rồi vàng của mẹ và họ hàng bên nhà em trao đâu rồi? Đưa đây để mẹ anh kiểm tra rồi giữ cho''.

''Sao lại để mẹ anh giữ, đây là của hồi môn của mẹ em cho em. Tốt nhất cứ để em giữ cho''.

''Ơ hay, em đã làm dâu nhà này rồi thì phải nghe lời anh chứ. Tiền bạc trong nhà phải để mẹ anh quản, em mau đưa đưa hồi môn của em đây. Hay là nhà em nghèo quá lại cho toàn vàng giả hả?".

''Sao anh có thể xúc phạm mẹ em như thế chứ?".

Linh vừa dứt lời thì mẹ chồng quát cô khi dám lên mặt với con trai mình, còn Khải thì giơ tay tát 2 cái khiến má Linh đỏ rộp lên.

''Cô dám trợn mắt lên cãi chồng à? Trong nhà này mẹ chồng và chồng luôn luôn đúng cô biết chưa?''.

Linh chưa kịp nói gì thì mẹ cô lao đến nói:

''Linh, cởi váy ra đi con. Về nhà với mẹ, thà mang tiếng phụ nữ một đời chồng cũng được.''

''Nhưng mà mẹ ơi, đám cưới mới...''.

''Không nhưng nhị gì nữa hết, nhà mình nghèo thật nhưng mẹ nuôi con không phải để làm ô sin hay bao cát cho người khác hành hạ. Bây giờ mới ngày đầu con làm dâu đã bị mẹ chồng và chồng đánh trong lễ cưới, hành hạ như thế này thì sau con còn bị những gì nữa? Không nói nhiều, về nhà với mẹ đi con".

Thế là mẹ con Linh kéo vali quần áo về, mặc cho nhà chồng giữ lại nhưng mẹ Linh kiên quyết không để con gái sống trong gia đình đó thêm 1 lần nào nữa.

Chồng bỏ nhà đi theo bồ cả tháng không về, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến anh ta 'xanh mặt' lao ngay về xin lỗi

Chồng bỏ nhà đi theo bồ cả tháng không về, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến anh ta 'xanh mặt' lao ngay về xin lỗi

3 ngày sau Thắng về nhà, Thủy vẫn tỏ ra như không biết gì. Cô vẫn niềm nở coi như không biết chuyện chồng bội bạc, lừa dối mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị đuổi đi không một xu dính túi, vợ chỉ để lại một 'món quà' khiến nhà chồng đang đắc ý bỗng phải quỳ gối xin cô quay về

Bị đuổi đi không một xu dính túi, vợ chỉ để lại một 'món quà' khiến nhà chồng đang đắc ý bỗng phải quỳ gối xin cô quay về

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Vừa bỏ vợ vì tin bồ có 'quý tử', chồng ngã ngửa khi nghe câu nói tuyệt tình của nhân tình lúc đứa bé chào đời

Vừa bỏ vợ vì tin bồ có 'quý tử', chồng ngã ngửa khi nghe câu nói tuyệt tình của nhân tình lúc đứa bé chào đời

Đêm mưa giông bão, chồng cũ đứng run rẩy trước cửa xin được gặp con và câu nói tiếp theo của anh khiến tôi bật khóc

Đêm mưa giông bão, chồng cũ đứng run rẩy trước cửa xin được gặp con và câu nói tiếp theo của anh khiến tôi bật khóc