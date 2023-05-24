Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down'

Hậu trường 24/05/2023 16:32

Mới đây, khán giả 'lụi tim' trước màn đối đáp cực thông minh, hiểu chuyện của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc siêu dễ thương của bé Polo Huỳnh. Có thể thấy, giọng nói ngọt như kẹo của nhóc tỳ khiến nhiều khán giả "tan chảy". Đồng thời, khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down' - Ảnh 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc siêu dễ thương của bé Polo Huỳnh.

Qua đó, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Lúc trước mình hay búng tay trước mặt Polo để gây chú ý! Em nhìn hoài và thích thú lắm! Tới khi 3 tuổi mấy mình mới chỉ làm. Hướng dẫn đúng một lần rồi sau đó chàng tự tập. Hôm kia mình cũng búng búng lại. Polo cũng làm theo và lần này có tiếng luôn rồi. Chàng hỏi; Ai dạy ba làm vậy ba? Ông nội dạy ba. Ông nội là ba của ba đó. Là anh yêu của bà nội hả ba? Tui buồn cười quá".

Kể từ sau khi công khai quý tử trước công chúng, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Thậm chí, độ hot của Polo Huỳnh có phần chiếm spotlight hơn cả ba. Phía dưới bài viết, rất nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi bé Polo rất thông minh, hiểu chuyện, hoạt ngôn và sống tình cảm.  

Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down' - Ảnh 2
Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down' - Ảnh 3
Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi bé Polo rất thông minh, hiểu chuyện, hoạt ngôn và sống tình cảm.  

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nam ca sĩ bởi cách dạy con cực khéo của anh. Anh rèn cho con tính kỉ luật, tự lập, giàu lòng yêu thương ngay từ khi còn nhỏ.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong số những ca sĩ Vbiz được khán giả quan tâm. Nhắc đến nam ca sĩ, mọi người liên tưởng ngay đến một giọng hát lạ, có phong cách trình diễn riêng biệt, tạo ấn tượng trong lòng khán giả.

Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down' - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng là một trong số những ca sĩ Vbiz được khán giả quan tâm.

Trước đó, vào tháng 10/2022 tại live concert The Portrait của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Hà Nội, nam ca sĩ gây chú ý khi công khai con ruột tên Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ:"Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng". 

Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down' - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi công khai con ruột tên Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi.
Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down' - Ảnh 6
Nam ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh của bé lên trang cá nhân.

Từ khi công khai quý tử, anh thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm dành cho con. Nam ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh của bé lên trang cá nhân, thậm chí Đàm Vĩnh Hưng còn lập hẳn Fanpage riêng để chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử. 

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Không thua kém gì bố, con ruột của Đàm Vĩnh Hưng là bé Polo Huỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 58 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi