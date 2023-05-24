Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down'

Mới đây, khán giả 'lụi tim' trước màn đối đáp cực thông minh, hiểu chuyện của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc siêu dễ thương của bé Polo Huỳnh. Có thể thấy, giọng nói ngọt như kẹo của nhóc tỳ khiến nhiều khán giả "tan chảy". Đồng thời, khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc siêu dễ thương của bé Polo Huỳnh. Qua đó, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Lúc trước mình hay búng tay trước mặt Polo để gây chú ý! Em nhìn hoài và thích thú lắm! Tới khi 3 tuổi mấy mình mới chỉ làm. Hướng dẫn đúng một lần rồi sau đó chàng tự tập. Hôm kia mình cũng búng búng lại. Polo cũng làm theo và lần này có tiếng luôn rồi. Chàng hỏi; Ai dạy ba làm vậy ba? Ông nội dạy ba. Ông nội là ba của ba đó. Là anh yêu của bà nội hả ba? Tui buồn cười quá".

Kể từ sau khi công khai quý tử trước công chúng, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Thậm chí, độ hot của Polo Huỳnh có phần chiếm spotlight hơn cả ba. Phía dưới bài viết, rất nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi bé Polo rất thông minh, hiểu chuyện, hoạt ngôn và sống tình cảm. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi bé Polo rất thông minh, hiểu chuyện, hoạt ngôn và sống tình cảm. Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nam ca sĩ bởi cách dạy con cực khéo của anh. Anh rèn cho con tính kỉ luật, tự lập, giàu lòng yêu thương ngay từ khi còn nhỏ.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong số những ca sĩ Vbiz được khán giả quan tâm. Nhắc đến nam ca sĩ, mọi người liên tưởng ngay đến một giọng hát lạ, có phong cách trình diễn riêng biệt, tạo ấn tượng trong lòng khán giả. Đàm Vĩnh Hưng là một trong số những ca sĩ Vbiz được khán giả quan tâm. Trước đó, vào tháng 10/2022 tại live concert The Portrait của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Hà Nội, nam ca sĩ gây chú ý khi công khai con ruột tên Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ:"Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng". Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi công khai con ruột tên Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi. Nam ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh của bé lên trang cá nhân. Từ khi công khai quý tử, anh thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm dành cho con. Nam ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh của bé lên trang cá nhân, thậm chí Đàm Vĩnh Hưng còn lập hẳn Fanpage riêng để chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử.

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ Không thua kém gì bố, con ruột của Đàm Vĩnh Hưng là bé Polo Huỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

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