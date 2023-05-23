Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Hậu trường 23/05/2023 11:44

Không thua kém gì bố, con ruột của Đàm Vĩnh Hưng là bé Polo Huỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Tối ngày 2/10/2022, tại buổi biểu diễn live concert The Portrait của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của các khách mời: Hồng Nhung, Uyên Linh và OPlus Band. Đáng chú ý, nam ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng khi công khai con ruột tên Polo Huỳnh (tên thật Huỳnh Đàm Vĩnh Quân), năm nay đã hơn 3 tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng công khai danh tính con trai ruột Polo Huỳnh với truyền thông và khán giả năm 2022 

Nam ca sĩ còn chia sẻ thêm rằng con trai chính là tình yêu lớn nhất của đời anh. Bé là đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của anh. Từ khi công khai, Polo Huỳnh càng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi sự khôi ngô giống bố và tính cách rất thông minh, lém lỉnh. 

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 2
Nam ca sĩ còn chia sẻ thêm rằng con trai chính là tình yêu lớn nhất của đời anh

Chính vì là con của một ca sĩ đình đám của làng nhạc Việt, nên mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố, bé Polo Huỳnh lại nhận được sự chú ý lớn. Mới đây, trên Facebook cá nhân, ông bố nghiện con Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục chia sẻ thêm loạt khoảnh khắc bên nhóc tỳ cùng dòng trạng thái đáng yêu. Cụ thể, nam ca sĩ viết: ''Em đang nghĩ gì. Đang nghĩ gì?. Anh van em, van em nói ra đi. Anh van em. Van em nói anh mua. Mới nhiêu đó mà hay suy tư, chống cằm này nọ lắm".

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 5
Polo Huỳnh được bố ghẹo vui khi cho rằng đây là một chàng trai ''hay suy'' 

Có thể thấy, nhóc tỳ 3 tuổi nhà Đàm Vĩnh Hưng có tính cách đặc biệt. Dù còn nhỏ tuổi nhưng hay suy tư, trầm ngâm y hệt như ông cụ non. Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút tương tác và bình luận của người hâm mộ vì độ đáng yêu quá đỗi của nhóc tỳ. 

Trước đó, nam ca sĩ cũng từng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tiết lộ ảnh mới sinh của bé. Có thể nói, sự xuất hiện của con trai khiến cuộc sống và tính cách của Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn thay đổi. Anh thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con.  

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 6
Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 7
Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 8
Loạt ảnh lúc mới sinh của Polo Huỳnh và ông bố ''bỉm sữa'' Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 9
Polo Huỳnh đáng yêu khi vừa tròn 1 tuổi 
Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 10
Đàm Vĩnh Hưng (bên trái) lúc nhỏ và Polo Huỳnh (bên phải) có gương mặt được nhận xét là ''đúc ra từ khuôn''

Đàm Vĩnh Hưng không ít lần trở thành tâm điểm dư luận về nhiều chuyện đời tư từ việc ly hôn của anh và vợ cũ là bầu show Lien Jackie Pham (Liên Phạm, 67 tuổi) vào đầu năm 2023. Theo đó, phán quyết này do Tòa thượng thẩm quận Cam (California, Mỹ) chi nhánh luật gia đình đưa ra sau 8 tháng nhận đơn. 

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 11

Như vậy, sau 17 năm gắn bó bí mật, Mr. Đàm và vợ bầu show đã “đường ai nấy đi” 

Hậu ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, suốt thời gian dài anh không lên tiếng chuyện cá nhân vì đó là việc riêng. Thậm chí khi được hỏi về mẹ ruột của bé Polo Huỳnh nam ca sĩ trả lời vui rằng anh chịu trách nhiệm sinh con và nuôi lớn bé, câu trả lời khiến người hâm mộ không ngừng tò và hoang mang.

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 12
Đàm Vĩnh Hưng không công khai danh tính mẹ bé Polo Huỳnh, thừa nhận làm bố đơn thân 

Bỏ qua câu chuyện cuộc sống riêng, khán giả có thể thấy rõ  “ông hoàng nhạc Việt” luôn muốn mang đến cho công chúng các sản phẩm nghệ thuật, phục vụ khán giả tận tình khi họ đến xem anh hát ở các show diễn, phòng trà... 

Đàm Vĩnh Hưng để lộ tính cách thật của con trai ruột khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 13
Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn là ''ông hoàng nhạc Việt'' hết lòng với nghiệp hát 
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