Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu

Hậu trường 09/05/2023 10:57

Cát Tường có mặt trong đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng cùng các đồng nghiệp mang tên "Tình nghệ sĩ " nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ các nghệ sĩ có hoàng cảnh khó khăn bệnh tật.

Cát Tường mặc đầm xẻ ngực sâu chạm rốn khoe vóc dáng tuổi 46 tại đêm nhạc "Tình nghệ sĩ" diễn ra tại TP.HCM nhằm gây quỹ ủng hộ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật diễn ra vào tối 7/5. Đảm nhận vai trò MC, Cát Tường lên sân khấu pha trò, tạo sự hứng khởi cho các nhà hảo tâm khi cùng đấu giá chiếc ví hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng.

Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu - Ảnh 1

Ở tuổi 46, cô tự tin diện váy ôm và xẻ ngực sâu với thần sắc rạng rỡ. Đàm Vĩnh Hưng và MC Cát Tường tạo sự hứng khởi, hồi hộp với các nhà hảo tâm qua mỗi đợt kêu giá.

 

Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu - Ảnh 2
Ngoài ra, Cát Tường còn khoe giọng qua nhạc phẩm Chia tay tình đầu. Nữ diễn viên thấy bản thân may mắn vì còn có thể tự lao động và có cuộc sống ổn định 

 

Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu - Ảnh 3
Được biết, tổng số tiền bán vé đêm nhạc, sự ủng hộ của các nghệ sĩ, khán giả được hơn 600 triệu đồng.

Chương trình có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, gia đình danh ca Cẩm Vân - Khắc Triệu, Lệ Quyên, Lý Hùng, MC Cát Tường, Lâm Hùng, Quách Tuấn Du… Mr Đàm chia sẻ: “Từ ngày chưa nổi tiếng, tôi từng quỳ trước bàn thờ tổ, xin cho mình được thành công, tôi sẽ giúp đỡ nhiều anh chị em nghệ sĩ khó khăn. Tôi đã từng tâm nguyện như vậy và hi vọng trong tương lai tôi sẽ tổ chức thêm được nhiều đêm Tình nghệ sĩ để giúp đỡ được thêm những anh chị em nghệ sĩ khó khăn, bệnh tật”.

Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Lệ Quyên trong đêm nhạc ủng hộ nghệ sĩ khó khăn

 

Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu - Ảnh 5
Lý Hùng dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp vẫn nhiệt tình biểu diễn. Anh cùng em gái Lý Hương và gia đình cũng ủng hộ 30 triệu đồng vào quỹ từ thiện

 

Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu - Ảnh 6
Dương Triệu Vũ cũng có mặt trong đêm diễn 
Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu - Ảnh 7
Một người đấu giá khác dù không sở hữu chiếc ví vẫn ủng hộ thêm 70 triệu đồng

Tại đêm diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đấu giá một chiếc ví hiệu trị giá 80 triệu đồng.  Tổng cộng phần đấu giá chiếc ví hiệu mang về 150 triệu đồng cho quỹ từ thiện. Số tiền tổng cộng hơn 600 triệu sẽ giúp nhạc sĩ Sỹ Ben chữa bệnh và trích tiền gửi những người khó khăn khác như: nghệ sĩ Mạc Can, Mạnh Cường, Quốc Hưng, diễn viên hài Vũ Quang, ca sĩ Lan Thảo...

 

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Từ khóa:   MC Cát Tường Đàm Vĩnh Hưng Dương Triệu Vũ

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