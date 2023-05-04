Sau 21 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo muốn tìm 'một nửa còn lại'

NSƯT Cát Tường quyết định buông bỏ áp lực, mong muốn tìm 'một nửa còn lại' sau 21 năm làm mẹ đơn thân.

MC Cát Tường nhận nhiều câu hỏi về dự định tương lai, tiêu chí chọn bạn đời sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Mới đây nhất, cô trải lòng: "Vì tôi sống cảm xúc nên cần người yêu phải quan tâm ở bên cạnh nắm tay, hôn trán... Tôi nghĩ điều này không cao xa nhưng vẫn chưa đủ may mắn và duyên để gặp người phù hợp”. MC Cát Tường nhận nhiều câu hỏi về dự định tương lai, tiêu chí chọn bạn đời sau nhiều năm làm mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV Với Cát Tường, nỗi đau nào cũng sẽ qua, chịu đựng cũng là cách để trưởng thành. Nữ MC không nuối tiếc quá khứ, luôn sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Cát Tường mong muốn tìm được người đồng hành và có đủ thời gian để cùng hưởng thụ cuộc sống. “Hưởng thụ trong khả năng bản thân cho phép. Hưởng thụ khoảnh khắc bên nhau, những dư vị ngọt ngào và mới mẻ trong tình yêu”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

MC Cát Tường không nuối tiếc quá khứ, luôn sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới - Ảnh: FBNV Cô muốn tìm người có ngoại hình, hợp tâm ý và tính cách để trò chuyện. Cát Tường không quan trọng người đó đã ly hôn, mất vợ hay có con lớn. “Tôi cần một người cùng tung tăng dạo phố, diện mạo sáng sủa, có thể xăm nhưng đừng mang trên người sẹo chém. Tôi cũng không cần body 6 múi nhưng cũng không nên quá béo. Tôi cũng không cần họ giàu nhưng phải lo được cho bản thân và cao hơn tôi. Về độ tuổi dao động từ 35-45”, Cát Tường nói thêm. Với Cát Tường, tiêu chí tìm người đồng hành trong chặng đường dài nên phù hợp về ngoại hình lẫn nhân sinh quan đều quan trọng - Ảnh: FBNV Ở tuổi 46, Cát Tường được bạn bè ủng hộ đi thêm bước nữa khi con gái đã trưởng thành. “Khi tôi đổ vỡ hôn nhân, mẹ luôn yêu thương, bao dung, chăm sóc cho Nauy. Nhưng mẹ không muốn tôi lập gia đình vì sợ khi tái hôn, tôi sinh thêm sẽ bỏ rơi Nauy. Bà nghĩ Nauy sẽ thiệt thòi vì không có tình thương của bố, giờ tình cảm của mẹ cũng phải san sẻ. Đây cũng chính là chiếc kìm nặng nề ghì chặt tôi suốt 21 năm”, NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Ở tuổi 46, Cát Tường được bạn bè ủng hộ đi thêm bước nữa khi con gái đã trưởng thành - Ảnh: FBNV Ngoài sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, cô trải lòng không có gì cho riêng mình. "Tài sản quý giá, ý nghĩa nhất là gia đình nhỏ như bao người tôi không có. Đó là điều đôi lúc khiến tôi hoang mang, chơi vơi, có những đêm khóc thầm sưng mắt”, cô bộc bạch. Cát Tường được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019 - Ảnh: FBNV MC Cát Tường sinh năm 1977, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình: Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím... Cô từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 (vai Bà Tâm trong vở Đôi mắt của biển), Huy chương bạc liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 (vai bà Tư cận vở Đôi bờ), Huy chương vàng liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2015 (vai bà Annabella vở Vũ Nữ). Ngoài ra, cô còn được biết đến là MC quen thuộc với các chương trình như: Bạn muốn hẹn hò, Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình,.. Hiện tại, MC Cát Tường đang là mẹ đơn thân và có một cô con gái tên là Nguyễn Cát Tường An – hay thường gọi là Nauy. MC Cát Tường và con gái Nauy - Ảnh: FBNV Nauy hiện theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Australia. Cô bé chưa có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về nước hay lưu lại nơi này. Hiện tại Nauy dành hết thời gian cho việc học và khi rảnh sẽ làm thêm để có chi phí trang trải cuộc sống.

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