Sau 21 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo muốn tìm 'một nửa còn lại'

Hậu trường 04/05/2023 11:03

NSƯT Cát Tường quyết định buông bỏ áp lực, mong muốn tìm 'một nửa còn lại' sau 21 năm làm mẹ đơn thân.

MC Cát Tường nhận nhiều câu hỏi về dự định tương lai, tiêu chí chọn bạn đời sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Mới đây nhất, cô trải lòng: "Vì tôi sống cảm xúc nên cần người yêu phải quan tâm ở bên cạnh nắm tay, hôn trán... Tôi nghĩ điều này không cao xa nhưng vẫn chưa đủ may mắn và duyên để gặp người phù hợp”.

Sau 21 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo muốn tìm 'một nửa còn lại' - Ảnh 1
MC Cát Tường nhận nhiều câu hỏi về dự định tương lai, tiêu chí chọn bạn đời sau nhiều năm làm mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Với Cát Tường, nỗi đau nào cũng sẽ qua, chịu đựng cũng là cách để trưởng thành. Nữ MC không nuối tiếc quá khứ, luôn sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Cát Tường mong muốn tìm được người đồng hành và có đủ thời gian để cùng hưởng thụ cuộc sống. “Hưởng thụ trong khả năng bản thân cho phép. Hưởng thụ khoảnh khắc bên nhau, những dư vị ngọt ngào và mới mẻ trong tình yêu”, nữ nghệ sĩ bộc bạch. 

Sau 21 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo muốn tìm 'một nửa còn lại' - Ảnh 2
MC Cát Tường không nuối tiếc quá khứ, luôn sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới - Ảnh: FBNV

Cô muốn tìm người có ngoại hình, hợp tâm ý và tính cách để trò chuyện. Cát Tường không quan trọng người đó đã ly hôn, mất vợ hay có con lớn. “Tôi cần một người cùng tung tăng dạo phố, diện mạo sáng sủa, có thể xăm nhưng đừng mang trên người sẹo chém. Tôi cũng không cần body 6 múi nhưng cũng không nên quá béo. Tôi cũng không cần họ giàu nhưng phải lo được cho bản thân và cao hơn tôi. Về độ tuổi dao động từ 35-45”, Cát Tường nói thêm.

Sau 21 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo muốn tìm 'một nửa còn lại' - Ảnh 3
Với Cát Tường, tiêu chí tìm người đồng hành trong chặng đường dài nên phù hợp về ngoại hình lẫn nhân sinh quan đều quan trọng - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 46, Cát Tường được bạn bè ủng hộ đi thêm bước nữa khi con gái đã trưởng thành. “Khi tôi đổ vỡ hôn nhân, mẹ luôn yêu thương, bao dung, chăm sóc cho Nauy. Nhưng mẹ không muốn tôi lập gia đình vì sợ khi tái hôn, tôi sinh thêm sẽ bỏ rơi Nauy. Bà nghĩ Nauy sẽ thiệt thòi vì không có tình thương của bố, giờ tình cảm của mẹ cũng phải san sẻ. Đây cũng chính là chiếc kìm nặng nề ghì chặt tôi suốt 21 năm”, NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Sau 21 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo muốn tìm 'một nửa còn lại' - Ảnh 4
Ở tuổi 46, Cát Tường được bạn bè ủng hộ đi thêm bước nữa khi con gái đã trưởng thành - Ảnh: FBNV

Ngoài sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, cô trải lòng không có gì cho riêng mình. "Tài sản quý giá, ý nghĩa nhất là gia đình nhỏ như bao người tôi không có. Đó là điều đôi lúc khiến tôi hoang mang, chơi vơi, có những đêm khóc thầm sưng mắt”, cô bộc bạch.

Sau 21 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo muốn tìm 'một nửa còn lại' - Ảnh 5
Cát Tường được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019 - Ảnh: FBNV

MC Cát Tường sinh năm 1977, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình: Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím... Cô từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 (vai Bà Tâm trong vở Đôi mắt của biển), Huy chương bạc liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 (vai bà Tư cận vở Đôi bờ), Huy chương vàng liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2015 (vai bà Annabella vở Vũ Nữ).

Ngoài ra, cô còn được biết đến là MC quen thuộc với các chương trình như: Bạn muốn hẹn hò, Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình,.. Hiện tại, MC Cát Tường đang là mẹ đơn thân và có một cô con gái tên là Nguyễn Cát Tường An – hay thường gọi là Nauy.

Sau 21 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo muốn tìm 'một nửa còn lại' - Ảnh 6
MC Cát Tường và con gái Nauy - Ảnh: FBNV

Nauy hiện theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Australia. Cô bé chưa có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về nước hay lưu lại nơi này. Hiện tại Nauy dành hết thời gian cho việc học và khi rảnh sẽ làm thêm để có chi phí trang trải cuộc sống.

Cát Tường đến thăm 'tổ ấm màu tím' của Tiết Cương, nhan sắc bà xã nam diễn viên là điều đáng chú ý!

Cát Tường đến thăm 'tổ ấm màu tím' của Tiết Cương, nhan sắc bà xã nam diễn viên là điều đáng chú ý!

'Tổ ấm màu tím' của Tiết Cương được nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ đã nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Cát Tường Cát Tường Cát Tường muốn kết hôn

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 33 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi