Cát Tường đến thăm 'tổ ấm màu tím' của Tiết Cương, nhan sắc bà xã nam diễn viên là điều đáng chú ý!

'Tổ ấm màu tím' của Tiết Cương được nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ đã nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Tiết Cương là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của showbiz, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu, dự án phim điện ảnh. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của diễn viên Tiết Cương cũng khiến dân tình ngưỡng mộ khi viên mãn bên bà xã kém 26 tuổi - Ngọc Thưởng. Nghệ sĩ Tiết Cương và bà xã kém 26 tuổi - Ảnh: FBNV Mới đây trong vlog của nghệ sĩ Cát Tường, những hình ảnh hiếm hoi bên trong tổ ấm nhỏ của diễn viên Tiết Cương và bà xã kém tuổi đã được hé lộ. Nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ: "Hôm nay Cát Tường sẽ về Long An thăm một người bạn, đã từ rất lâu rồi anh ấy có vợ và anh ấy bỏ mình. Hôm nay mình sẽ đi bất ngờ xem anh ấy làm gì".

Nghệ sĩ Cát Tường tìm đến tận nhà vợ chồng nghệ sĩ Tiết Cương ở Long An - Ảnh: Căt từ clip Theo chia sẻ của nghệ sĩ Cát Tường, Tiết Cương là một người vô cùng kín tiếng, ngay cả địa chỉ nhà ở TP HCM anh cũng không chia sẻ với cô. Sau khi chứng kiến Cát Tường xuống tận nhà mình ở Long An, Tiết Cương đã không khỏi bất ngờ. Tiết Cương dẫn người bạn thân thăm tổ ấm nhỏ được sơn toàn màu tím của mình và bà xã - Ảnh: Căt từ clip Bên cạnh ngôi nhà nhỏ, là nơi mà vợ chồng Tiết Cương thường xuyên lui về vào mỗi cuối tuần để nghỉ ngơi, cạnh bên, nam nghệ sĩ còn có một mảnh vườn nhỏ để trồng các loại rau.

Bên trong nhà được bày biện một số dụng cụ sinh hoạt đơn giản, ngoài ra Tiết Cương cũng để một số kỷ vật được anh lưu giữ. Dù chỉ là nơi nghỉ ngơi mỗi độ cuối tuần, song tổ ấm nhỏ của nghệ sĩ Tiết Cương và vợ kém tuổi khiến nhiều khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tiết Cương giới thiệu nhà với nghệ sĩ Cát Tường - Ảnh: Căt từ clip Kể từ khi về chung một nhà, nam diễn viên ít khi chia sẻ cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội. Ngay cả việc lên xe hoa, diễn viên Tiết Cương cũng giữ kín đến phút chót khiến khán giả bất ngờ. Trong đám cưới hồi năm 2022, Tiết Cương còn hài hước tuyên bố chấm dứt những ngày ăn mì gói, ăn lẩu ở ngoài đường để chuyển qua ăn cơm nhà. Cát Tường và bà xã Tiết Cương - Ngọc Thưởng - Ảnh: Căt từ clip Kết hôn ở tuổi U50, nghệ sĩ Tiết Cương âm thầm tổ chức đám cưới ấm cúng tại quê nhà. Bà xã anh tên Ngọc Thưởng, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp với gương mặt thanh tú. Sau kết hôn, Tiết Cương dần cởi mở hơn về cuộc sống đời tư. Anh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên vợ trên mạng xã hội. Nghệ sĩ Tiết Cương âm thầm tổ chức đám cưới ấm cúng tại quê nhà - Ảnh: FBNV

Hôn nhân của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi giờ ra sao? Lấy vợ khi đã gần 50 tuổi, cuộc sống của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi hiện nay được biết đến rất hài lòng và hạnh phúc.

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