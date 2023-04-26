Diễn viên Ngọc Lan khoe sức trẻ trung 'như gái 18' sau ồn ào về hợp đồng bảo hiểm

Hậu trường 26/04/2023 11:23

Mới đây, trên trang cái nhân Ngọc Lan đăng tải khoảnh khắc với visual xinh đẹp sau loạt ồn ào về hợp đồng bảo hiểm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng

Sáng ngày 20/4, Ngọc Lan đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông để nói rõ về ồn ào liên quan đến bảo hiểm của cô trong thời gian qua. Tại buổi họp báo, tổng giám đốc công ty bảo hiểm đã xin lỗi nữ diễn viên. Nữ diễn viên trân trọng khi nhận được lời xin lỗi từ phía công ty và tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm.

Đồng thời, loại trừ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu. Vì cuối cùng mong muốn của cô là dành tất cả tương lai cho con. 

Mới đây, trên trang cá nhân Ngọc Lan đăng tải khoảnh khắc với visual xinh đẹp. Nữ diễn viên "hack tuổi" trong bộ yếm màu đen năng động được nhận xét như "gái đôi mươi". Ngọc Lan nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái tạo 7749 kiểu dáng trước ống kính. Nhìn qua không ai nghĩ rằng cô nàng đã là mẹ một con.

Diễn viên Ngọc Lan khoe sức trẻ trung 'như gái 18' sau ồn ào về hợp đồng bảo hiểm - Ảnh 1

Ngọc Lan nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái tạo 7749 kiểu dáng trước ống kính - Ảnh: chụp màn hình

Nhiều khán giả khuyên Ngọc Lan nên giữ phong cách ăn mặc trẻ trung này. Sau ồn ào về hợp đồng bảo hiểm, Ngọc Lan sớm cân bằng lại được tâm trạng, tập trung vào công việc. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh như:

Diễn viên Ngọc Lan khoe sức trẻ trung 'như gái 18' sau ồn ào về hợp đồng bảo hiểm - Ảnh 2
Ảnh: Chụp màn hình
Diễn viên Ngọc Lan khoe sức trẻ trung 'như gái 18' sau ồn ào về hợp đồng bảo hiểm - Ảnh 3
Nhiều lời khen có cánh dành cho nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình
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