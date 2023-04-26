Bà mẹ một con Ngọc Lan như 'học sinh cấp 3', xuất hiện rạng rỡ sau ồn ào bảo hiểm

Visual mới đây của cô nàng khiến dân tình trầm trồ.

Vừa qua, trên trang cá nhân Ngọc Lan đăng tải khoảnh khắc với visual xinh đẹp. Nữ diễn viên "hack tuổi" trong bộ yếm màu đen năng động được nhận xét như "gái đôi mươi". Ngọc Lan nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái tạo 7749 kiểu dáng trước ống kính. Nhìn qua không ai nghĩ rằng cô nàng đã là mẹ một con. Visual không phải dạng vừa của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV Vừa qua, những ồn ào xoay quanh sự việc bảo hiểm của Ngọc Lan là tâm điểm thu hút dư luận. Sau ồn ào với công ty bảo hiểm, diễn viên Ngọc Lan trở lại với công việc. Người đẹp đăng tải loạt ảnh diện đồ nhí nhảnh, trẻ trung khi quay hình chương trình mới.

Nữ diễn viên trông không khác gì nữ sinh trung học - Ảnh:FBNV Đa số khán giả đều để lại bình luận cho rằng Ngọc Lan nên giữ phong cách ăn mặc trẻ trung này. Sau ồn ào về hợp đồng bảo hiểm, Ngọc Lan sớm cân bằng lại được tâm trạng, tập trung vào công việc. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh như: - Xinh quá chị ơi, chúc chị luôn luôn giữ được năng lượng vui tươi như này nhé.

- Sau cơn mưa trời lại sáng, chị em cứ vui vẻ thế này là chúng em vui rồi. - Trẻ quá chị ơi, bé này đã 18 tuổi chưa nè. - Ngày càng trẻ, nhìn như này ai bảo bà mẹ một con chứ. Ngọc Lan sinh năm 1985, bắt đầu nổi tiếng từ vai diễn Phương Hồng trong “Kiều nữ và đại gia”, sau đó cô tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều vai diễn nổi tiếng khác trong các phim: Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Âm tính, Bán chồng, Mặt nạ gương…Ngọc Lan là gương mặt gây ấn tượng cho khán giả khi chuyên trị những vai phản diện, nhiều chiều sâu trên màn ảnh Việt. Trong suốt hai thập niên theo đuổi nghệ thuật, cô đã tham gia hơn 150 bộ phim. Vừa qua, những ồn ào xoay quanh sự việc bảo hiểm của Ngọc Lan là tâm điểm thu hút dư luận - Ảnh:FBNV Dù quen mặt với khán giả thông qua những vai phản diện trên màn ảnh song nữ diễn viên không sợ bản thân bị lặp lại hay khiến người xem nhàm chán bởi cô luôn biết làm mới mình qua từng vai diễn. Vừa qua cô vướng phải ồn ào với công ty bảo hiểm thu hút nhiều sự chú ý của khán giả và truyền thông.

Thực hư 'drama' Ngọc Lan lại cãi tay đôi với giám đốc bảo hiểm: Hoàn toàn không đúng sự thật Phía Ngọc Lan đã lên tiếng về tin đồn nữ diễn viên cãi 'tay đôi' với giám đốc bảo hiểm. Được biết, cô còn mời luật sư của mình làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-mot-con-ngoc-lan-nhu-hoc-sinh-cap-3-xuat-hien-rang-ro-sau-on-ao-bao-hiem-576381.html