Tại đây, ông Đào Văn Đồng - Tổng giám đốc MVI Life (tiền thân là bảo hiểm Aviva, hiện trực thuộc Tập đoàn Manulife) gửi xin lỗi với Ngọc Lan, vì không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi.

Ngày 7/4 vừa qua, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ livestream khóc lóc, chia sẻ bị bảo hiểm lừa tiền tỷ khiến nhiều người lo lắng, đồng cảm và lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên. Giữa lúc dư luận xôn xao bàn tán, mới đây, theo thông tin từ báo Công Thương, sáng ngày 20/4, phía Ngọc Lan và công ty bảo hiểm đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với giới truyền thông.

Ngọc Lan cho biết ở cương vị khách hàng nên cô rất tin tưởng vào những điều mà bảo hiểm có thể đảm bảo được cho mình. Cô không muốn hình ảnh bảo hiểm sẽ trở nên xấu đi trong mắt công chúng.

Về phía Ngọc Lan, nữ diễn viên cũng lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ công ty. Sau đó, hai người còn trao cái ôm thắm thiết để làm hòa và khẳng định hợp đồng bảo hiểm vẫn sẽ được tiếp tục như bình thường.



Ngày 7/4 vừa qua, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ livestream khóc lóc, chia sẻ bị bảo hiểm lừa tiền tỷ khiến nhiều người lo lắng, đồng cảm và lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Qua chia sẻ của mình, Ngọc Lan hướng đến việc cảnh báo mọi người hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước khi đặt bút ký thay vì "bóc phốt" công ty bảo hiểm hay phủ nhận lợi ích của bảo hiểm.

Cô thừa nhận trước khi ký hợp đồng chưa hiểu rõ, chưa được tư vấn đầy đủ về các điều khoản, nên rất hoang mang khi thấy phải đóng bảo hiểm 42 năm cho con trai và 74 năm cho mình. Ngọc Lan khuyên mọi người nên tham vấn luật sư trước khi đặt bút ký bất cứ hợp đồng nào để mọi chuyện không đẩy đi quá xa.

Sự việc này nhanh chóng khiến dư luận xôn xao bàn tán. Những hình ảnh Ngọc Lan tươi rói, vui vẻ, dành cái ôm làm hòa với CEO bảo hiểm lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tưởng chừng drama sẽ kết thúc sau cái ôm hữu nghị nhưng sau đó, một bài đăng của người được cho là Giám đốc cấp cao của Manulife lại khiến nữ diễn viên Ngọc Lan bức xúc.

Ngọc Lan ôm CEO bảo hiểm 'làm hòa' khúc mắc vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, người này cho biết vụ việc giữa Ngọc Lan và Manulife sau tất cả chỉ là hiểu lầm. Tại buổi họp báo Ngọc lan đưa ra lời xin lỗi chính thức với MVI Life và đại diện BLĐ MVI Life cũng xin lỗi nhận trách nhiệm về những thiếu sót của chuyên viên tư vấn.

Ngay lập tức, bài đăng khiến Ngọc Lan phản ứng. Cô khẳng định trong buổi họp báo không hề xin lỗi MVI Life. Ngọc Lan bình luận ngay dưới bài viết của CEO cấp cao này: "Em chỉ làm đúng trọng tâm, anh đang vu khống em khi nói em xin lỗi công ty bảo hiểm. Nhiêu đó đủ lập vi bằng rồi".

Ngọc Lan bức xúc khi Giám đốc cấp cao công ty bảo hiểm 'vu khống' - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp trả lại nữ diễn viên, nam CEO này nói: "Hay quá, em giỏi quá. Anh rất vui lòng đón tiếp luật sư em 24/24". Tuy nhiên, sau màn tranh cãi, bài đăng của Giám đốc cấp cao Manulife này đã "biến mất" trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên tiết lộ, luật sư bên mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc về vấn đề này - Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, phía Ngọc Lan cũng cho biết phía Giám đốc cấp cao nọ đã xóa bài và chặn cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên tiết lộ, luật sư bên mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc về vấn đề này. Hiện, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.