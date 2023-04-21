Ngọc Lan lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ công ty. Sau đó, hai người còn trao cái ôm thắm thiết để làm hòa và khẳng định hợp đồng bảo hiểm vẫn sẽ được tiếp tục như bình thường.

Ngày 7/4 vừa qua, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ livestream khóc lóc, chia sẻ bị bảo hiểm lừa tiền tỷ khiến nhiều người lo lắng, đồng cảm và lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên. Giữa lúc dư luận xôn xao bàn tán, mới đây, theo thông tin từ báo Công Thương, sáng ngày 20/4, phía Ngọc Lan và công ty bảo hiểm đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với giới truyền thông. Tại đây, ông Đào Văn Đồng - Tổng giám đốc MVI Life (tiền thân là bảo hiểm Aviva, hiện trực thuộc Tập đoàn Manulife) gửi xin lỗi với Ngọc Lan, vì không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi.

Ngày 7/4 vừa qua, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ livestream khóc lóc, chia sẻ bị bảo hiểm lừa tiền tỷ khiến nhiều người lo lắng, đồng cảm và lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình Về phía Ngọc Lan, nữ diễn viên cũng lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ công ty. Sau đó, hai người còn trao cái ôm thắm thiết để làm hòa và khẳng định hợp đồng bảo hiểm vẫn sẽ được tiếp tục như bình thường. Ngọc Lan cho biết ở cương vị khách hàng nên cô rất tin tưởng vào những điều mà bảo hiểm có thể đảm bảo được cho mình. Cô không muốn hình ảnh bảo hiểm sẽ trở nên xấu đi trong mắt công chúng.

Nữ diễn viên cũng lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ công ty. Sau đó, hai người còn trao cái ôm thắm thiết để làm hòa - Ảnh: Internet Qua chia sẻ của mình, Ngọc Lan hướng đến việc cảnh báo mọi người hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước khi đặt bút ký thay vì "bóc phốt" công ty bảo hiểm hay phủ nhận lợi ích của bảo hiểm. Cô thừa nhận trước khi ký hợp đồng chưa hiểu rõ, chưa được tư vấn đầy đủ về các điều khoản, nên rất hoang mang khi thấy phải đóng bảo hiểm 42 năm cho con trai và 74 năm cho mình. Ngọc Lan khuyên mọi người nên tham vấn luật sư trước khi đặt bút ký bất cứ hợp đồng nào để mọi chuyện không đẩy đi quá xa. Ngọc Lan cho biết ở cương vị khách hàng nên cô rất tin tưởng vào những điều mà bảo hiểm có thể đảm bảo được cho mình - Ảnh: Internet Cú "quay xe" cực gắt của nữ diễn viên ngay lập tức gặp phải hàng loạt bình luận bức xúc, mỉa mai từ khán giả. Ngọc Lan thậm chí cho biết, một số trang web, trang tin không chính thống đã cắt ghép, xào nấu nội dung mình nói cùng tiêu đề sai sự thật khiến vụ việc bị đẩy đi quá xa. Netizen phản ứng gắt trước pha 'quay xe' của Ngọc Lan - Ảnh: chụp màn hình Đa số ý kiến đều cho rằng, hai bên tìm được tiếng nói chung và diễn viên Ngọc Lan có những lợi ích nhất định sau khi lên tiếng là tốt. Tuy nhiên, trước đó nữ diễn viên livestream đã khóc lóc chia sẻ về sự việc khiến nhiều người thương cảm cho cô. Nhưng từ màn "quay xe" này, khán giả không ngần ngại khẳng định: ‘Sau này khóc cũng kệ nhé’.

Nóng: Bảo hiểm MVI Life chính thức xin lỗi, Ngọc Lan ôm CEO chấp nhận làm hòa Vào sáng ngày 20/4, Ngọc Lan đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông để nói rõ về ồn ào liên quan đến bảo hiểm của cô trong thời gian qua.

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