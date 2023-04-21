Vừa khóc lóc tố Ngọc Lan đã 'quay xe' ôm CEO chấp nhận làm hòa, netizen mỉa mai: 'Như trò hề'

Hậu trường 21/04/2023 08:39

Ngọc Lan lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ công ty. Sau đó, hai người còn trao cái ôm thắm thiết để làm hòa và khẳng định hợp đồng bảo hiểm vẫn sẽ được tiếp tục như bình thường.

Ngày 7/4 vừa qua, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ livestream khóc lóc, chia sẻ bị bảo hiểm lừa tiền tỷ khiến nhiều người lo lắng, đồng cảm và lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên. Giữa lúc dư luận xôn xao bàn tán, mới đây, theo thông tin từ báo Công Thương, sáng ngày 20/4, phía Ngọc Lan và công ty bảo hiểm đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với giới truyền thông.

Tại đây, ông Đào Văn Đồng - Tổng giám đốc MVI Life (tiền thân là bảo hiểm Aviva, hiện trực thuộc Tập đoàn Manulife) gửi xin lỗi với Ngọc Lan, vì không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi.

Vừa khóc lóc tố Ngọc Lan đã 'quay xe' ôm CEO chấp nhận làm hòa, netizen mỉa mai: 'Như trò hề' - Ảnh 1
Ngày 7/4 vừa qua, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ livestream khóc lóc, chia sẻ bị bảo hiểm lừa tiền tỷ khiến nhiều người lo lắng, đồng cảm và lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Ngọc Lan, nữ diễn viên cũng lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ công ty. Sau đó, hai người còn trao cái ôm thắm thiết để làm hòa và khẳng định hợp đồng bảo hiểm vẫn sẽ được tiếp tục như bình thường.

Ngọc Lan cho biết ở cương vị khách hàng nên cô rất tin tưởng vào những điều mà bảo hiểm có thể đảm bảo được cho mình. Cô không muốn hình ảnh bảo hiểm sẽ trở nên xấu đi trong mắt công chúng.

Vừa khóc lóc tố Ngọc Lan đã 'quay xe' ôm CEO chấp nhận làm hòa, netizen mỉa mai: 'Như trò hề' - Ảnh 2
Nữ diễn viên cũng lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ công ty. Sau đó, hai người còn trao cái ôm thắm thiết để làm hòa - Ảnh: Internet

Qua chia sẻ của mình, Ngọc Lan hướng đến việc cảnh báo mọi người hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước khi đặt bút ký thay vì "bóc phốt" công ty bảo hiểm hay phủ nhận lợi ích của bảo hiểm.

Cô thừa nhận trước khi ký hợp đồng chưa hiểu rõ, chưa được tư vấn đầy đủ về các điều khoản, nên rất hoang mang khi thấy phải đóng bảo hiểm 42 năm cho con trai và 74 năm cho mình. Ngọc Lan khuyên mọi người nên tham vấn luật sư trước khi đặt bút ký bất cứ hợp đồng nào để mọi chuyện không đẩy đi quá xa.

Vừa khóc lóc tố Ngọc Lan đã 'quay xe' ôm CEO chấp nhận làm hòa, netizen mỉa mai: 'Như trò hề' - Ảnh 3
Ngọc Lan cho biết ở cương vị khách hàng nên cô rất tin tưởng vào những điều mà bảo hiểm có thể đảm bảo được cho mình - Ảnh: Internet

Cú "quay xe" cực gắt của nữ diễn viên ngay lập tức gặp phải hàng loạt bình luận bức xúc, mỉa mai từ khán giả. Ngọc Lan thậm chí cho biết, một số trang web, trang tin không chính thống đã cắt ghép, xào nấu nội dung mình nói cùng tiêu đề sai sự thật khiến vụ việc bị đẩy đi quá xa.

Vừa khóc lóc tố Ngọc Lan đã 'quay xe' ôm CEO chấp nhận làm hòa, netizen mỉa mai: 'Như trò hề' - Ảnh 4
Netizen phản ứng gắt trước pha 'quay xe' của Ngọc Lan - Ảnh: chụp màn hình

 

Đa số ý kiến đều cho rằng, hai bên tìm được tiếng nói chung và diễn viên Ngọc Lan có những lợi ích nhất định sau khi lên tiếng là tốt. Tuy nhiên, trước đó nữ diễn viên livestream đã khóc lóc chia sẻ về sự việc khiến nhiều người thương cảm cho cô. Nhưng từ màn "quay xe" này, khán giả không ngần ngại khẳng định: ‘Sau này khóc cũng kệ nhé’.

Nóng: Bảo hiểm MVI Life chính thức xin lỗi, Ngọc Lan ôm CEO chấp nhận làm hòa

Nóng: Bảo hiểm MVI Life chính thức xin lỗi, Ngọc Lan ôm CEO chấp nhận làm hòa

Vào sáng ngày 20/4, Ngọc Lan đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông để nói rõ về ồn ào liên quan đến bảo hiểm của cô trong thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan bị lừa Ngọc Lan bị lừa tiền bảo hiểm Ngọc Lan làm hòa công ty bảo hiểm

TIN MỚI NHẤT

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 19 phút trước
Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Tâm sự 21 phút trước
Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tâm sự 24 phút trước
Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Tâm sự 30 phút trước
Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Tâm sự 33 phút trước
Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Tâm sự 33 phút trước
Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Tâm sự 38 phút trước
Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Tâm sự 38 phút trước
Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Tâm sự 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'