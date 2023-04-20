Nóng: Bảo hiểm MVI Life chính thức xin lỗi, Ngọc Lan ôm CEO chấp nhận làm hòa

Hậu trường 20/04/2023 11:49

Vào sáng ngày 20/4, Ngọc Lan đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông để nói rõ về ồn ào liên quan đến bảo hiểm của cô trong thời gian qua.

Liên quan đến vụ Ngọc Lan bất ngờ livestream nói về bị lừa tiền tỷ bảo hiểm của cô và con trai vào ngày 7/4 vừa qua đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Mới đây, theo thông tin từ báo Công Thương, sáng ngày 20/4, phía Ngọc Lan và công ty bảo hiểm đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với giới truyền thông.

Tại đây, ông Đào Văn Đồng - Tổng giám đốc MVI Life (tiền thân là bảo hiểm Aviva, hiện trực thuộc Tập đoàn Manulife) cho biết, khách hàng Ngọc Lan đã thống nhất với công ty bảo hiểm về việc tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình và con trai (gói bảo hiểm cao cấp Diamond).

"Công ty cam kết lắng nghe mọi giải đáp từ khách hàng. Khi tiếp nhận những chia sẻ của Ngọc Lan, công ty đã lắng nghe thắc mắc, giải thích thêm những quyền lợi và đã thấu hiểu lý do vì sao khách hàng đưa sự việc lên mạng xã hội" - ông Đồng cũng cho biết.

Bên cạnh đó, ông Đồng thừa nhận những góp ý của Ngọc Lan là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ. Đồng thời, gửi xin lỗi với Ngọc Lan, vì không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi.

Nóng: Bảo hiểm MVI Life chính thức xin lỗi, Ngọc Lan ôm CEO chấp nhận làm hòa - Ảnh 1
Ngọc Lan chấp nhận làm hòa - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, về phần Ngọc Lan, nữ diễn viên cho biết đã suy nghĩ rất nhiều sau khi livestream chia sẻ thông tin. Cô nói: 'Tôi xin được chia sẻ, làm rõ các khúc mắt tôi đã nói trong livestream 7/4. Tôi muốn đảm bảo con trai nhận được những hỗ trợ tài chính cần thiết sau những biến cố trong cuộc sống'.

Cô thừa nhận trước khi ký hợp đồng chưa hiểu rõ, chưa được tư vấn đầy đủ về các điều khoản, nên rất hoang mang khi thấy phải đóng bảo hiểm 42 năm cho con trai và 74 năm cho mình. Ngọc Lan khuyên mọi người nên tham vấn luật sư trước khi đặt bút ký bất cứ hợp đồng nào để mọi chuyện không đẩy đi quá xa. 'Tôi quyết định vẫn duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình nhưng loại bỏ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu' - cô nói.

Sao phim Mẹ rơm khẳng định: 'Trong livestream, tôi chưa bao giờ nói bảo hiểm là xấu. Nhiều trang mạng cắt clip của tôi, đặt tít khiến thông tin bị sai lệch. Tôi không yêu cầu công ty kết thúc hợp đồng. Tôi hiểu hợp đồng đã đặt bút ký, khi ngưng sẽ không nhận được khoản tiền mình đã đóng. 2,1 tỉ đồng là số tiền rất lớn đối với tôi. Việc tiếp tục hợp đồng là điều đương nhiên'.

Nóng: Bảo hiểm MVI Life chính thức xin lỗi, Ngọc Lan ôm CEO chấp nhận làm hòa - Ảnh 2
Hình ảnh Ngọc Lan và tổng giám đốc công ty bảo hiểm trong buổi làm việc với giới truyền thông - Ảnh: Internet

Về những thắc mắc liên quan đến con số đóng phí 42 năm và 74 năm trong hợp đồng của Ngọc Lan, phía bảo hiểm giải thích đó là thời gian khách hàng được bảo hiểm. Thời gian đóng phí thông thường là 10, 15, 20 năm tùy theo lựa chọn của khách hàng, bắt buộc đóng phí trong 3 năm đầu tiên, từ năm thứ 4 trở đi có thể đóng phí theo nhu cầu.

Nóng: Bảo hiểm MVI Life chính thức xin lỗi, Ngọc Lan ôm CEO chấp nhận làm hòa - Ảnh 3
 Ngày 7/4, diễn viên Ngọc Lan gây chú ý khi bật khóc trên livestream, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của mình - Ảnh: Internet

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 7/4, diễn viên Ngọc Lan gây chú ý khi bật khóc trên livestream, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của mình. Câu chuyện của sao phim Mẹ rơm nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Lúc bấy giờ, Ngọc Lan cho biết cô đã mua gói bảo hiểm cho mình và con trai là 700 triệu đồng/năm. Nữ diễn viên được nhân viên tư vấn rằng sau 10 năm, cô lấy về tiền gốc lẫn lãi khoảng 10 tỉ đồng. Sau 3 năm, số tiền nữ diễn viên đã đóng là 2,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, cô không hề biết công ty bảo hiểm này đã được bán lại cho một đơn vị khác, khi trao đổi lại với đơn vị này, cô phát hiện số tiền mình có thể rút ra sau 10 năm không giống trao đổi ban đầu.

 

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