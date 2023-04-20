Tại đây, nữ diễn viên và Tổng giám đốc công ty bảo hiểm chính thức làm rõ những câu chuyện xoay quanh vụ việc. Đồng thời, đại diện phía công ty bảo hiểm cũng lên tiếng xin lỗi Ngọc Lan. Về phần mình, Ngọc Lan cho biết cô sẽ tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm và bày tỏ mong muốn khép lại mọi chuyện.

Diễn viên Ngọc Lan và ông Đào Văn Đồng (tổng giám đốc MVI Life) tại buổi gặp gỡ báo chí - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khi được hỏi việc bản thân phải nhận nhiều "gạch đá" từ dư luận, Ngọc Lan thẳng thắn, vào tháng 4/2023, tôi tròn 20 năm làm nghệ thuật. Nữ diễn viên ý thức được dư luận luôn có hai chiều, đó là điều đương nhiên.

"Tôi khá buồn khi có những trang mạng không chính thống giật tít, cắt ghép gây hiểu lầm, đẩy xung đột lên cao trào. Tôi bị chỉ trích, làm nhục, tấn công trên mạng xã hội, tệ hơn là người thân cũng bị ảnh hưởng. Tôi còn bị đe dọa bởi những người bán bảo hiểm. Tôi cũng không trách vì đó là cảm xúc của các bạn, các bạn không xem hết livestream mà chỉ đọc những bài báo giật tít câu view. Cũng có một số người quay lại xin lỗi tôi. Tôi cũng cảm ơn những bạn làm bảo hiểm gửi mail mong muốn giải đáp giúp tôi những vấn đề về bảo hiểm", nữ diễn viên Ngọc Lan chia sẻ thêm với Thanh Niên.

Đồng thời, nữ diễn viên bộc bạch ồn ào này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động đến tinh thần của mẹ cô. Cụ thể, nhiều người đã tấn công trang cá nhân của các thành viên gia đình Ngọc Lan khiến cô rất buồn và lo lắng. Nữ diễn viên cho biết phía mình và công ty bảo hiểm đã có những thống nhất với nhau. Cô hy vọng sau buổi chia sẻ, mình không còn bị tấn công, nếu tiếp tục cô sẽ nhờ đến luật pháp.

Nữ diễn viên Ngọc Lan bị đe dọa sau vụ bật khóc trên livestream vì hợp đồng bảo hiểm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, mục đích lớn nhất khi Ngọc Lan livestream là muốn chia sẻ mọi người nên trân quý đồng tiền của mình và phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đặt bút ký một hợp đồng nào, nên có luật sư tư vấn cho hợp đồng bảo hiểm.

Sau khi sự việc trở nên rầm rộ, có nhiều thông tin cho rằng Ngọc Lan đã mua bảo hiểm từ một công ty khác, khiến nhiều người nghi ngờ đó là lý do khiến cô “bóc phốt” công ty bảo hiểm cũ. Giải thích vấn đề này, Ngọc Lan cho hay, cô mua bảo hiểm hồi tháng 1/2020. Mấy tháng sau, tôi có đi cấp cứu và nằm viện. Người tư vấn bán bảo hiểm cho cô chỉ hỏi thăm, không có động thái giải quyết các thủ tục bảo hiểm. Vì thế cô nghĩ bảo hiểm của mình không bao gồm vấn đề sức khỏe, chỉ phòng hờ vấn đề tử vong. Đó là lý do cô mua thêm một bảo hiểm sức khỏe của công ty khác.