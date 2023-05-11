Đàm Vĩnh Hưng được gọi là 'ông bố nghiện con' vì những chi tiết này

Sao Việt 11/05/2023 17:49

Vừa qua, đoạn clip ghi lại màn đối đáp cực kì dễ thương của hai bố con Đàm Vĩnh Hưng - Polo Huỳnh khiến cộng đồng mạng không khỏi tan chảy vì quá ngọt ngào.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai hình ảnh bé Polo Huỳnh hồi tháng 10 năm ngoái sau ba năm giấu kín. Kể từ đó, anh thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm của 2 bố con trên mạng xã hội. Thông qua các hình ảnh được đăng tải, có thể thấy, nam ca sĩ cực kì quấn con, mỗi khi có thời gian là anh lại cùng chơi, cùng học với con.

Đàm Vĩnh Hưng được gọi là 'ông bố nghiện con' vì những chi tiết này - Ảnh 1
 Đàm Vĩnh Hưng cực kì cưng chiều con trai

Mới đây, tối ngày 10/5, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ đoạn đối thoại ngọt ngào giữa nam ca sĩ và nhóc tì Polo Huỳnh cùng dòng trạng thái ''Sao có thể hỏi những câu đúng tim đen mình dạ?'.

Đàm Vĩnh Hưng được gọi là 'ông bố nghiện con' vì những chi tiết này - Ảnh 2
 Dòng trạng thái cực kì đáng yêu của cha con Đàm Vĩnh Hưng trên MXH

Trong đoạn clip, con trai nam ca sĩ hỏi bố rất ngây thơ rằng 'Ba ơi ba, ba đi hát ba có mơ về em (Polo Huỳnh) không?' Nam ca sĩ đã trả lời không ngần ngại rằng 'Trời ơi, mơ chứ. Lúc nào cũng nghĩ đến em (Polo Huỳnh) hết á, lúc nào cũng nhớ đến ánh mắt, giọng nói của em.' Đàm Vĩnh Hưng còn nhấn mạnh thêm anh cực kì nhớ, rất nhớ nhóc tì của mình. Đoạn hội thoại 'mùi mẫn' còn hơn với người yêu của hai cha con đã mau chóng được lan truyền trên mạng xã hội. 

Đàm Vĩnh Hưng được gọi là 'ông bố nghiện con' vì những chi tiết này - Ảnh 3
 Cứ có thời gian rảnh, Đàm Vĩnh Hưng lại cùng đi chơi, cùng học với con

Với Đàm Vĩnh Hưng, kể từ khi công khai có con trai ruột anh luôn dành hết tình yêu thương cho con, lắng nghe con hết mình. Thậm chí anh còn tỏ ra rất 'nghiện con' khi đáp lại quý tử rằng mình rất nhớ Polo. Cộng đồng mạng liên tục khen sự dễ thương của hai cha con ở dưới phần bình luận.

Đàm Vĩnh Hưng được gọi là 'ông bố nghiện con' vì những chi tiết này - Ảnh 4

Cũng theo nam ca sĩ chia sẻ cách đây không lâu thì cậu nhóc Polo là một người sống rất tình cảm và chịu lắng nghe ba. Không hỗn, không hư với ba. Cậu chàng cũng rất thông minh và hoạt ngôn nữa.

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