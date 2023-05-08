Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Hậu trường 08/05/2023 21:46

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng Lý Hùng, Cẩm Vân, Lệ Quyên,.. biểu diễn và quyên góp được 600 triệu đồng tại đêm nhạc để giúp đỡ những nghệ sĩ gặp khó khăn trong cuộc sống.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ khác đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ ủng hộ ca sĩ Sỹ Ben cũng như những nghệ sĩ khó khăn, bệnh tật. Trước đó, thông tin ca sĩ Sỹ Ben bị tràn dịch màn phổi, tiểu đường và đang được điều trị tại bệnh viện đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã tổ chức đêm nhạc thiện nguyện ủng hộ những nghệ sĩ khó khăn

Tại đêm nhạc thiện nguyện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đấu giá một chiếc ví hiệu thuộc hàng hiếm của anh với giá 80 triệu đồng. Một mạnh thường quân khác dù không sở hữu chiếc ví vẫn ủng hộ thêm 70 triệu đồng. Tổng cộng phần đấu giá chiếc ví hiệu mang về 150 triệu đồng cho quỹ từ thiện. Ngoài ra, chồng cũ Lệ Quyên là doanh nhân Đức Huy cũng tặng 100% doanh thu phòng trà trị giá 181,5 triệu đồng cho quỹ từ thiện. 

Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng đấu giá chiếc ví của mình để quyên góp vào quỹ thiện nguyện

Đêm nhạc từ thiện đã quyên góp được 600 triệu đồng. Được biết, số tiền này sẽ do phòng trà giữ và sắp xếp gửi đến những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn như: ca sĩ Sỹ Ben, nghệ sĩ Mạc Can, nghệ sĩ Hề Quang Vũ, nghệ sĩ Lan Thảo, nghệ sĩ Mạnh Cường, nghệ sĩ Quốc Hưng và nhiều trường hợp khó khăn khác. 

Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên trên sân khấu đêm nhạc. 

Chia sẻ tại đêm nhạc thiện nguyện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trải lòng: "Từ ngày chưa nổi tiếng, tôi từng quỳ trước bàn thờ tổ, xin cho mình được thành công, tôi sẽ giúp đỡ nhiều anh chị em nghệ sĩ khó khăn. Tôi đã từng tâm nguyện như vậy và hi vọng trong tương lai tôi sẽ tổ chức thêm được nhiều đêm 'Tình nghệ sĩ' để giúp đỡ được thêm những anh chị em nghệ sĩ khó khăn, bệnh tật".

Đêm nhạc "Tình nghệ sĩ" với mục đích gây quỹ ủng hộ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật đã diễn ra tại phòng trà Không tên vào tối 7/5. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, gia đình danh ca Cẩm Vân, Khắc Triệu & con gái Cece Trương, Lệ Quyên, Lý Hùng, Lâm Hùng, Quách Tuấn Du, Bạch Lan, Tường Vi, Dũng Đinh, MC Quốc Bình, Thu Hằng, Trương Diễm, Khánh Huế, Phượng Vũ.

Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Lệ Quyên qua một bản tình ca
Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 6
Lý Hùng cũng nhiệt tình biểu diễn trong đêm nhạc từ thiện. Anh, em gái Lý Hương và gia đình cũng ủng hộ 30 triệu đồng vào quỹ từ thiện
Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 7
Vợ chồng danh ca Cẩm Vân - Khắc Triệu xúc động vì các nghệ sĩ góp mặt đều đến đúng giờ, chuẩn bị kỹ lưỡng từng tiết mục để đảm bảo chương trình diễn ra trọn vẹn.

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