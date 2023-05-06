Quý tử của Đàm Vĩnh Hưng lộ vẻ buồn bã khi bố đi làm xa, nhưng sau đó lại nói 1 câu khiến dân tình ngỡ ngàng!

Chỉ qua một câu nói, không chỉ riêng Đàm Vĩnh Hưng mà khán giả cũng phải "tan chảy" với sự dễ thương của nhóc tỳ.

Sau khi công khai con trai ruột là bé Polo Huỳnh tại buổi liveshow kỉ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc thường ngày của 2 cha con lên mạng xã hội. Trong những đoạn clip đăng tải, Polo Huỳnh được nhận xét ngoan ngoãn và sống rất tình cảm.

Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc thường ngày của 2 cha con lên mạng xã hội

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục chia sẻ đoạn clip cực dễ thương của quý tử Polo kèm thoe dòng trạng thái: "Chỉ là tui thương ba thôi mà". Có thể thấy, chỉ qua một câu nói, không chỉ riêng Đàm Vĩnh Hưng mà khán giả cũng phải "tan chảy" với sự dễ thương của nhóc tỳ. Theo đó, khi được hỏi ba Hưng đi đâu, bé Polo liền nói: "Ba Hưng đi hát kiếm tiền nuôi em, mua sữa cho em".

Chỉ qua một câu nói, không chỉ riêng Đàm Vĩnh Hưng mà khán giả cũng phải "tan chảy" với sự dễ thương của nhóc tỳ

Đoạn clip ngay khi đăng tải đã nhận về bình luận khen ngợi như mưa. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Polo được nhận xét là cậu bé hiểu chuyện và sống tình cảm. Hiện, Polo Huỳnh là một trong những nhóc tỳ con nhà sao Việt được khán giả quan tâm và yêu mến nhất hiện nay.

Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Polo được nhận xét là cậu bé hiểu chuyện và sống tình cảm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-tu-cua-am-vinh-hung-lo-ve-buon-ba-khi-bo-i-lam-xa-nhung-sau-o-lai-noi-1-cau-khien-dan-tinh-ngo-ngang-578866.html