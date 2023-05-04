Quý tử Đàm Vĩnh Hưng tươi tắn trong loạt ảnh mới, được cư dân mạng khen ngợi 'giống hệt bản sao của bố'

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Polo Huỳnh gây chú ý bởi vẻ ngoài vẻ ngoài điển trai, đáng yêu. Nhóc tỳ sở hữu cặp mắt to, làn da trắng, khuôn mặt được nhận xét là bản sao của bố. Bên cạnh đó, thông qua những đoạn clip được Mr.Đàm đăng tải, Polo Huỳnh rất hiểu chuyện và sống tình cảm.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải khoảnh khắc đi bơi cùng nhóc tỳ. Theo chia sẻ, vì quá bận rộn với lịch biểu diễn nên đến hôm nay "ông hoàng nhạc Việt" mới có thời gian để đưa quý tử đi chơi.

- Hời ơi, ba Hưng đã đẹp 10 rồi, tới em Polo Huỳnh đẹp 100 luôn

Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục "thả tim" vì độ dễ thương của hai bố con nhà Đàm Vĩnh Hưng.

- Giống ba Hưng như hai giọt nước, cưng quá!

- Polo đáng yêu thế, giống ba như đúc

- Soái ca Polo đáng yêu quá. Đẹp trai, thông minh từ lúc bé. Con nhà nòi đây rồi

- Polo Huỳnh - Một em bé dễ thương luôn làm cho tim tôi tan chảy

Vào tháng 10/2022, tại buổi live concert The Portrait của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi anh lần đầu công khai con trai ruột của mình, Polo Huỳnh. 'Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng' - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc giới thiệu con trai tới khán giả.

Con trai của nam ca sĩ hiện đã được hơn 3 tuổi. Suốt thời gian qua, anh đã rất cố gắng bảo vệ và giấu bé rất kỹ trước truyền thông để tránh sự chú ý quá mức, chờ đợi một dịp thích hợp để công bố với khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng từng thu hút sự chú ý khi anh lần đầu công khai con trai ruột của mình, Polo Huỳnh - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ cũng cho biết đã lường trước việc khi thông tin về bé Polo được công bố sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng mong sau khi công bố thông tin này sẽ được mọi người hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha với anh.

Với đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn đầy đặn, Polo giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như đúc từ một khuôn khiến khán giả thích thú. Anh cho biết sự xuất hiện của bé đã giúp anh bước sang một trang cuộc đời mới, đầy màu sắc, ý nghĩa hơn và tràn đầy tình yêu thương ấm áp từ gia đình nhỏ của mình.