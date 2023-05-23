Mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng: Cô sinh viên ngành Y có nhan sắc, cuộc đời lận đận tình duyên

Ít ai biết được mẹ ruột của ''ông hoàng nhạc Việt'' Đàm Vĩnh Hưng trước khi có cuộc sống hạnh phúc trong quá khứ đã từng trải qua nhiều cay đắng và đau khổ trong chuyện tình duyên

Đàm Vĩnh Hưng là một nam ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc VPOP anh được công chúng ái một và gọi bằng biệt danh ''ông hoàng nhạc Việt''. Cuộc sống riêng tư của anh luôn là để tài ''nóng hổi'' được giới truyền thông săn đón nồng nhiệt. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và câu chuyện cuộc sống của anh luôn được khán giả quan tâm, đón nhận. Ngoài cậu con trai Polo Huỳnh, các thành viên khác trong gia đình của nam ca sĩ cũng được người hâm mộ tò mò không kém, mới đây nhất là thông tin ít ai biết về mẹ ruột của anh.

Đàm Vĩnh Hưng chụp cùng mẹ ruột Mẹ ruột của Đàm Vĩnh Hưng tên là Trần Thị Thọ. Nam ca sĩ từng chia sẻ mẹ anh là một sinh viên ưu tú của ngành Y cùng với nhan sắc nổi trội. Bà có cá tính mạnh mẽ và là một người hết lòng đi theo tiếng gọi của tình yêu. Năm 22 tuổi, bà đã từ bỏ sự nghiệp học hành của mình để đến với cha ruột của Mr. Đàm, bất chấp việc ông là người đã có gia đình. Mẹ của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là bà Trần Thị Thọ, bà từng là cô sinh viên xinh đẹp học trường Y Từ đó, Đàm Vĩnh Hưng sống một tuổi thơ không mấy êm đềm. Sau khi chiến tranh kết thúc, ba anh về sống với vợ cả, không đoái hoài gì tới mẹ con anh, từ đấy mẹ anh là bà Thọ phải mưu sinh khắp nơi bằng đủ thứ nghề để nuôi nấng anh.

Đàm Vĩnh Hưng cùng mẹ là bà Thọ và ba ruột của nam ca sĩ Sau ngần ấy năm trôi qua mẹ nam ca sĩ cũng gần như trút bỏ đi sự hận thù đối với chồng cũ và sống hạnh phúc trong tuổi xế chiều cùng con và cháu trai Polo Huỳnh. Mẹ nam ca sĩ từng chia sẻ bà rất vui khi sau bao nhiêu vất vả bà được đền bù xứng đáng bằng sự thành công của Đàm Vĩnh Hưng. Mẹ của Đàm Vĩnh Hưng có tuổi xế chiều hạnh phúc bên con và cháu nội. Khoảnh khắc nhìn thấy cháu trai Polo Huỳnh khiến bà Thọ không khỏi xúc động. Trước đó mẹ nam ca sĩ từng vướng phải nợ nần với số tiền khá lớn, cả hai mẹ con nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên rơi vào trạng thái buồn bã. Tuy nhiên, hiện tại nam ca sĩ đã trả hết nợ cho mẹ, anh tiết lộ giờ hai mẹ con sống rất tích cực, yêu thương nhau nhiều hơn sau những sóng gió đã qua. Đàm Vĩnh Hưng cho biết mẹ là tất cả của đời anh, nếu không có mẹ sẽ không có một Đàm Vĩnh Hưng thành công như thế này! Nam ca sĩ luôn kề cận chăm sóc mẹ mọi lúc mọi nơi Sinh nhật năm ngoái của bà, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Thương mong, thương nguyện, thương chúc cho má khỏe mạnh, bình an và đi lại bình thường được, nhất là cái lưng má sẽ được chữa khỏi để má không còn ngủ ngồi nữa! Chỉ xin vậy thôi". Đàm Vĩnh Hưng tổ chức sinh nhật cho mẹ trong sự chúc phúc của rất nhiều người thân khác trong gia đình. Hiện tại, mẹ của nam ca sĩ cũng đã yếu và bà phải ngồi xe lăn vì bệnh cột sống khá nặng. Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên dành thời gian bên cạnh bà, chăm sóc và làm những điều bà thích từ ăn uống, trang phục, tóc tai… Vừa qua, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh tự tay cắt tóc cho mẹ và ôn lại những kỉ niệm ngày xưa khiến nhiều khán giả xúc động. Đàm Vĩnh Hưng tự tay chăm sóc mẹ khiến nhiều người nhìn thấy không khỏi xúc động

NÓNG: Phía Đàm Vĩnh Hưng sẽ có mặt trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng nếu được triệu tập Để phục vụ việc xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, tòa án nhân dân TP.HCM sẽ triệu tập những nghệ sĩ có liên quan, trong đó có nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

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