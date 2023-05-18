NÓNG: Phía Đàm Vĩnh Hưng sẽ có mặt trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng nếu được triệu tập

Để phục vụ việc xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, tòa án nhân dân TP.HCM sẽ triệu tập những nghệ sĩ có liên quan, trong đó có nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Theo thông tin từ Zing News, vào tối ngày 10/5, Tòa án nhân dân TP.HCM sắp mở phiên tòa xét xử đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm. Phiên tòa do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa, dự kiến diễn ra từ 1/6 đến 5/6. Trong vụ án này, bà Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Đại học Luật TP HCM); Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng); Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Đại Nam) cùng bị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Văn hóa Đại Nam, chồng bà Phương Hằng), nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh); bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó TBT báo Pháp luật TP.HCM, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), tuyển thủ Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Phía Đàm Vĩnh Hưng sẽ có mặt tại vụ xét xử bà Phương Hằng nếu toà triệu tập Theo thông tin từ báo Lao Động, khi nhắc về việc tham dự buổi xét xử bà Phương Hằng sắp tới nếu như được toà triệu tập, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định rằng: "Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào từ cơ quan chức năng. Nên khi nào nhận được thông báo, bên chúng tôi sẽ hợp tác thực hiện theo đúng quy trình làm việc của phía cơ quan chức năng. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cả luật sư sẽ có mặt trong buổi làm việc này khi có thời gian chính thức".

Đàm Vĩnh Hưng vừa trải qua một ca phẫu thuật Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết cập nhật cho khán giả biết rằng mình vừa mới trải qua một ca phẫu thuật và tạm ngừng ca hát một thời gian. Sau đó, đích thân nam ca sĩ lên tiếng về sức khoẻ của mình với công chúng, anh nói: "Tôi đã tạm ổn, đã lấy ra được những thứ dư thừa không cần thiết trong cơ thể tôi. Mọi người yên tâm nhé. Tôi cảm ơn sự quan tâm của tất cả công chúng, khán giả, fan, đồng nghiệp, bạn bè và người thân dành cho tôi". Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng từ chối thăm nom vì sợ làm phiền đến mọi người. Thời gian tới, Đàm Vĩnh Hưng quyết định hủy show và thông báo ngừng ca hát 2 tuần. Một số khán giả là người hâm mộ của nam ca sĩ mong anh giữ gìn sức khoẻ và nhanh chóng phục hồi.

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