Giữa lúc bị 'réo tên' trong vụ bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này khiến mẹ ruột bật khóc nức nở

Hậu trường 16/05/2023 10:01

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng khi anh đã chia sẻ đoạn clip trên trang cá nhân của mình.

Trên trang cá nhân của mình mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip trong "Ngày của mẹ". Nam ca sĩ nh cho biết, năm nay mình sẽ cùng một nhân vật đặc biệt thực hiện một món quà bất ngờ gửi đến mẹ ruột của mình. Người đồng hành cùng nam ca sĩ chính là bé Polo. 

Có thể thấy, trong lúc chế biến xíu mại, Polo liên tục cho cái này bỏ cái kia vào nồi thịt xay và bảo: "Vậy mới ngon chứ. Vậy mới là soái ca" khiến Đàm Vĩnh Hưng tá hỏa. Anh liên tục và nhẹ nhàng nhắc quý tử không nên "manh động" vì làm thế món ăn sẽ không ngon. Chỉ một lúc sau Polo đã hợp tác ăn ý với ba mình và vo những viên thịt thành hình tròn đẹp mắt.

Giữa lúc bị 'réo tên' trong vụ bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này khiến mẹ ruột bật khóc nức nở - Ảnh 1Giữa lúc bị 'réo tên' trong vụ bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này khiến mẹ ruột bật khóc nức nở - Ảnh 2
Bé Polo vui vẻ vào bếp nấu ăn cùng bố

Sau khi món ăn được hoàn thành, Polo ôm hoa hồng cùng ba mang khay thức ăn ra cho bà nội. Mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng đã bật khóc khi thấy món quà bất ngờ mà con trai và cháu trai đã làm cho mình. Có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất trong nhiều năm mà bà được nhận. "Ông hoàng nhạc Việt" tiết lộ: "Nhiều năm qua, Hưng trôi ở đâu đó trong ngày của mẹ. Hôm nay đã cùng con trai làm được món ăn thực sự ý nghĩa cho mẹ ruột của mình".

Giữa lúc bị 'réo tên' trong vụ bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này khiến mẹ ruột bật khóc nức nở - Ảnh 3Giữa lúc bị 'réo tên' trong vụ bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này khiến mẹ ruột bật khóc nức nở - Ảnh 4Giữa lúc bị 'réo tên' trong vụ bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này khiến mẹ ruột bật khóc nức nở - Ảnh 5
Mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng bật khóc nhận quà của con trai và cháu trai

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ có thể nghỉ hát đến 2 tuần vì tiếp nhận phẫu thuật, cư dân mạng đồng loạt động viên nam ca sĩ. Anh cho biết anh vô cùng biết ơn trước sự quan tâm, thăm hỏi và động viên của khán giả dành cho anh. Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại. Ngoài ra, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự anh sẽ phải tạm dừng việc đi hát trong khoảng 1, 2 tuần tới và bác sĩ khuyến cáo anh dừng lại việc chơi bộ môn cầu lông.  

Giữa lúc bị 'réo tên' trong vụ bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này khiến mẹ ruột bật khóc nức nở - Ảnh 6
Đàm Vĩnh Hưng nhập viện khiến nhiều người không khỏi lo lắng

Cùng với đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng xin lỗi khán giả vì phải hủy show. Tuy nhiên, vốn là giọng ca khéo léo và uy tín nên dù phải hủy show vì sự cố sức khỏe nhưng anh cũng chủ động nhờ một số đồng nghiệp thân thiết trong nghề biểu diễn thay anh trong một số show diễn. 

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tình trạng sức khỏe sau khi nhập viện, bộc bạch 'không dám đăng ảnh' vì sợ điều này

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Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh sau cuộc phẫu thuật, đồng thời tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

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