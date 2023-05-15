Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tình trạng sức khỏe sau khi nhập viện, bộc bạch 'không dám đăng ảnh' vì sợ điều này

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh sau cuộc phẫu thuật, đồng thời tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

Vào ngày 14/5 trước đó, Đàm Vĩnh Hưng gây lo lắng khi đăng tải hình ảnh đang nằm viện kèm theo dòng trạng thái: “Chiếc giường đắt đỏ nhất hành tinh lại rủ rê mình lần nữa rồi. Muốn từ chối lắm mà nó hỏng chịu. Hỏng chịu thì thôi nhưng phải cho mình hát xong tối nay nha, phia phia mình trở vô! Sáng mai muốn làm gì mình thì làm… Hứa là không giữ mình lâu nha bạn. Nhà mình neo đơn, còn mẹ già con thơ luôn cần mình. Bye! Khuya gặp lại bạn”.

Theo thông tin của nam ca sĩ chia sẻ, anh vừa phải nằm để bác sĩ thăm khám nhưng do lịch trình nên anh phải tạm thời xuất viện. Anh cho biết sẽ quay lại chữa trị sau khi kết thúc đêm diễn và hy vọng thời gian điều trị sẽ diễn ra nhanh. Ngay sau đó, bạn bè cùng khán giả không khỏi hoang mang và đồng loạt gửi lời thăm hỏi Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ cho biết bản thân vừa phẫu thuật và phải nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian. - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân của mình vào ngày 15/5, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Anh cho biết bản thân vừa phẫu thuật và phải nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian. Vì thế, nam ca sĩ đã hủy khá nhiều show diễn và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào… Thức dậy đã là một người khác! Cám ơn bác sĩ và ekip thật là nhiều. Anh ấy đã tỉnh rụi! Chỉ đau rêm rêm ngay 2 "vết thương cuối cùng" thôi. Cả nhà yên tâm nhé! Kiểu này là tạm ngưng hát hò 1,2 tuần rồi, bác sĩ còn khuyến cáo stop cầu lông nữa chứ! Xỉu! Xỉu! Môn thể thao đam mê của tui mà! Nam câ sĩ cũng xin lỗi khán giả khi phải hủy show vì lý do sức khỏe: "Hiếm khi nào Hưng huỷ hay bỏ show lắm, nhưng tình hình này thì đành phải chịu ạ! Mong anh chị em khán giả của Hưng phương xa ấy thông cảm và thấu hiểu cho Hưng nhen! Hưng cám ơn tất cả những anh chị em bạn bè, người thân, đồng nghiệp, fans và khán giả đã quan tâm nhắn tin thăm hỏi Hưng nhé! Biết ơn mọi người nhiều!". Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải phẫu thuật nên huỷ khá nhiều show để tĩnh dưỡng sức khỏe - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ lí do không dám đăng ảnh bị bệnh quá nhiều trên trang cá nhân vì sợ bị xuyên tạc thông tin: "Hưng không đăng hình "giường chiếu… bệnh" nhiều là để tránh bọn xấu lấy hình của Hưng ra chế và tung tin bậy bạ - những người đó gieo nghiệp thì sẽ tự lãnh nghiệp về sau thôi!.

Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu Cát Tường có mặt trong đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng cùng các đồng nghiệp mang tên "Tình nghệ sĩ " nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ các nghệ sĩ có hoàng cảnh khó khăn bệnh tật.

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