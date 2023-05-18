Vừa xuất viện tịnh dưỡng tại nhà, Đàm Vĩnh Hưng phải 'kêu trời' và năn nỉ khán giả điều này!

Hậu trường 18/05/2023 09:48

Để trấn an người hâm mộ, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân.

Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo nhập viện để phẫu thuật nên phải tạm ngưng lịch trình để điều trị. Thông tin trên đã khiến khán giả không khỏi lo lắng, liên tục hỏi thăm tình hình. Mới đây, nam ca sĩ cập nhật tình trạng sức khỏe gửi đến người hâm mộ và cho biết đã ổn định, được xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng thẳng thắn từ chối việc mọi người tới thăm hỏi.

Vừa xuất viện tịnh dưỡng tại nhà, Đàm Vĩnh Hưng phải 'kêu trời' và năn nỉ khán giả điều này! - Ảnh 1
Mới đây, nam ca sĩ cập nhật tình trạng sức khỏe gửi đến người hâm mộ và cho biết đã ổn định, được xuất viện về nhà tịnh dưỡng

Trong ngày đầu tiên ở nhà tĩnh dưỡng, nam ca sĩ cho biết hiện anh vẫn khá yếu, di chuyển khó khăn: "Hiện tại là Hưng di chuyển chậm chậm trong nhà, không đi thang bộ được thôi… Vết mổ bên phải đau hơn bên trái nhiều một chút".

Vừa xuất viện tịnh dưỡng tại nhà, Đàm Vĩnh Hưng phải 'kêu trời' và năn nỉ khán giả điều này! - Ảnh 2
Trong ngày đầu tiên ở nhà tĩnh dưỡng, nam ca sĩ cho biết hiện anh vẫn khá yếu, di chuyển khó khăn

Ban đầu, nam ca sĩ dự định nghỉ hát trong 2 tuần nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại, anh bày tỏ: "Hy vọng trong 1 tuần sẽ hát lại đuợc. Báo cáo nguời hâm mộ và các fans thân yêu tình hình của bé ạ!".

Bên dưới bài viết, những người yêu mến anh thường xuyên nhắn tin, bình luận để động viên, chia sẻ với nam ca sĩ. Mặt khác những người thân, bạn bè cũng liên tục gửi quà, thuốc bổ tới để nam ca sĩ hồi phục sức khỏe.Vừa xuất viện tịnh dưỡng tại nhà, Đàm Vĩnh Hưng phải 'kêu trời' và năn nỉ khán giả điều này! - Ảnh 3

Vừa xuất viện tịnh dưỡng tại nhà, Đàm Vĩnh Hưng phải 'kêu trời' và năn nỉ khán giả điều này! - Ảnh 4
nam ca sĩ dự định nghỉ hát trong 2 tuần nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại, anh bày tỏ: "Hy vọng trong 1 tuần sẽ hát lại đuợc"

Nhận quá nhiều sự yêu thương từ mọi người, điều này khiến Đàm Vĩnh Hưng phải "kêu trời": "Mới rửa vết thương xong, đi chậm chậm xuống nhà thì hỡi ơi! Một bàn đồ ăn, trái cây, sữa, yến, soup vi cá, đông trùng hạ thảo, đặc biệt là cá lóc kho huyền thoại và canh chua , mắm chưng...".

Vừa xuất viện tịnh dưỡng tại nhà, Đàm Vĩnh Hưng phải 'kêu trời' và năn nỉ khán giả điều này! - Ảnh 5
Bên dưới bài viết, những người yêu mến anh thường xuyên nhắn tin, bình luận để động viên, chia sẻ với nam ca sĩ

Vì số lượng quà cáp quá nhiều nên nam ca sĩ phải lên tiếng năn nỉ mọi người: "Quá trời quá đất rồi! Nói chân thành là mọi người ơi, đừng gửi nữa nha! Hưng đỡ nhiều rồi, Hưng cũng không ăn dễ sợ vậy nổi đâu. Đa tạ các tình yêu nhiều lắm! Hưng ổn mà! Mọi người yên tâm nha! Nhận tin nhắn động viên và hỏi thăm thôi là quá hạnh phúc đối với Hưng rồi".

Vừa xuất viện tịnh dưỡng tại nhà, Đàm Vĩnh Hưng phải 'kêu trời' và năn nỉ khán giả điều này! - Ảnh 6
Vừa xuất viện tịnh dưỡng tại nhà, Đàm Vĩnh Hưng phải 'kêu trời' và năn nỉ khán giả điều này! - Ảnh 7
Vì số lượng quà cáp quá nhiều nên nam ca sĩ phải lên tiếng năn nỉ mọi người: "Quá trời quá đất rồi! Nói chân thành là mọi người ơi, đừng gửi nữa nha!"

Chia sẻ với truyền thông, đại diện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ hiện tại, tình hình sức khỏe của nam ca sĩ đã ổn định. Tuy nhiên, phía Mr. Đàm cũng cho biết vì đây là vấn đề riêng tư nên không tiện chia sẻ nhiều.

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Mới đây, sau nhiều ngày tích cực điều trị, Đàm Vĩnh Hưng đã thông báo tình hình sức khỏe tạm ổn khiến nhiều ban bè, đồng nghiệp lẫn khán giả thở phào.

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