Đàm Vĩnh Hưng được quý tử hộ tống xuất viện, khoảnh khắc 2 cha con ôm nhau sau bao ngày xa cách khiến nhiều người xúc động!

Mới đây, sau nhiều ngày tích cực điều trị, Đàm Vĩnh Hưng đã thông báo tình hình sức khỏe tạm ổn khiến nhiều ban bè, đồng nghiệp lẫn khán giả thở phào.
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Những ngày qua, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi biết tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhập viện. Trong bài đăng thông báo, nam ca sĩ cũng cho biết bản thân phải ngưng hát 1-2 tuần, đồng thời bác sĩ cũng dặn dò anh tạm dừng các môn thể thao. Nam ca sĩ giãi bày trước đó: "Hiếm khi nào Hưng hủy hay bỏ show lắm nhưng tình hình này thì đành phải chịu ạ! Mong anh chị em khán giả của Hưng phương xa ấy thông cảm và thấu hiểu cho Hưng nha!".
Mới đây, sau nhiều ngày tích cực điều trị, Đàm Vĩnh Hưng đã thông báo tình hình sức khỏe tạm ổn khiến nhiều ban bè, đồng nghiệp lẫn khán giả thở phào. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm yêu thương mà mọi người đã thăm hỏi suốt những ngày qua.
Theo, trên trang cá nhân, nam ca sĩ "Nửa vầng trăng" thông báo: "Hưng đã tạm ổn, đã lấy ra được những thứ dư thừa không cần thiết trong cơ thể rồi… Mọi người yên tâm nhé!". Đáng chú ý, trong ngày xuất viên, Đàm Vĩnh Hưng được con trai cưng Polo Huỳnh hộ tống về nhà. Bức ảnh 2 bố con nắm tay nhau khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bên dưới phần bình luận, khán giả gửi lại lời chúc sức khỏe đến nam ca sĩ.
Chia sẻ với truyền thông, đại diện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ hiện tại, tình hình sức khỏe của nam ca sĩ đã ổn định. Tuy nhiên, phía Mr. Đàm cũng cho biết vì đây là vấn đề riêng tư nên không tiện chia sẻ nhiều.