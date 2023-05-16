Đàm Vĩnh Hưng được quý tử hộ tống xuất viện, khoảnh khắc 2 cha con ôm nhau sau bao ngày xa cách khiến nhiều người xúc động!

Những ngày qua, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi biết tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhập viện. Trong bài đăng thông báo, nam ca sĩ cũng cho biết bản thân phải ngưng hát 1-2 tuần, đồng thời bác sĩ cũng dặn dò anh tạm dừng các môn thể thao. Nam ca sĩ giãi bày trước đó: "Hiếm khi nào Hưng hủy hay bỏ show lắm nhưng tình hình này thì đành phải chịu ạ! Mong anh chị em khán giả của Hưng phương xa ấy thông cảm và thấu hiểu cho Hưng nha!".

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ảnh nằm viện

Mới đây, sau nhiều ngày tích cực điều trị, Đàm Vĩnh Hưng đã thông báo tình hình sức khỏe tạm ổn khiến nhiều ban bè, đồng nghiệp lẫn khán giả thở phào. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm yêu thương mà mọi người đã thăm hỏi suốt những ngày qua.