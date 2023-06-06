Thanh Lam và Đàm Vĩnh hưng hiện giờ ra sao sau gần một thập kỷ 'cạch mặt' nhau?

Hậu trường 06/06/2023 09:59

Trong một lần nêu quan điểm cá nhân, Thanh Lam đã vô tình gây ''hiềm khích'' với đàn em chính là ''ông hoàng nhạc Việt'' Đàm Vĩnh Hưng.

Trước khi tình đồng nghiệp rạn nứt, Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam từng có quan hệ rất tốt đẹp. Đối với Mr. Đàm, nữ diva đình đám còn là thần tượng, là một người "thầy" của anh trong âm nhạc, để anh học hỏi được nhiều điều.  

Thanh Lam và Đàm Vĩnh hưng hiện giờ ra sao sau gần một thập kỷ 'cạch mặt' nhau? - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam từng có một thời gian gắn bó thân thiết 

Năm 2012, mối quan hệ của cả hai nghệ sĩ căng thẳng sau một phát ngôn của Thanh Lam về Đàm Vĩnh Hưng ''không đủ chuyên môn khi ngồi ghế nóng'' khi anh làm huấn luyện viên của Giọng hát Việt năm đó. Từ đó, cả hai ít khi nhắc tới tên nhau trên các phương tiện truyền thông, bản thân Mr. Đàm cũng tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với đàn chị.

Thanh Lam và Đàm Vĩnh hưng hiện giờ ra sao sau gần một thập kỷ 'cạch mặt' nhau? - Ảnh 2
Gần một thập kỷ ''cạch mặt'' nhau vì phát ngôn của Thanh Lam năm 2012 

Mãi đến năm 2021, tại buổi tiệc, Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam đã làm lành với nhau, hóa giải hiềm khích suốt nhiều năm qua. Ngay sau đó, cả hai đã lên song ca cùng nhau hai ca khúc "Nửa hồn thương đau" và "Con tim đã vui trở lại" rất ăn ý. 

Thanh Lam và Đàm Vĩnh hưng hiện giờ ra sao sau gần một thập kỷ 'cạch mặt' nhau? - Ảnh 3
Cả hai ca sĩ chính thức ''giảng hòa'' vào năm 2021 trong một buổi tiệc sinh nhật 

''Ông hoàng nhạc Việt'' cũng từng chia sẻ thật lòng lý do ''giảng hòa'' với nữ danh ca. Cụ thể anh cho biết ''lời ra tiếng vào'' đã có từ rất lâu. Anh nghĩ rằng bản thân đã quá mệt mỏi và nhàm chán với những tranh cãi đã xưa cũ. Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy anh và nhiều ca sĩ khác vẫn không qua trường lớp đào tạo nhưng sự cố gắng trau dồi vẫn mang anh đến gần hơn với khán giả. Đàm Vĩnh Hưng giờ đây đã sẵn sàng không quan tâm đến những gì đã qua. 

Nam ca sĩ còn thừa nhận Thanh Lam chính là thần tượng của bản thân từ trước đến giờ dẫu có chuyện gì xảy ra. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ Thanh Lam chưa từng dạy anh một ngày nào, nhưng nhờ những góp ý của Thanh Lam mới có một Đàm Vĩnh hưng ''máu lửa'' như ngày hôm nay. 

Thanh Lam và Đàm Vĩnh hưng hiện giờ ra sao sau gần một thập kỷ 'cạch mặt' nhau? - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ anh không còn những chấp niệm xưa cũ về phát ngôn của đàn chị 

Nhiều khán giả biết đến Thanh Lam từ lâu nổi tiếng là một diva có những phát ngôn thẳng thắn, không ngại ngôi sao nào trong showbiz Việt. Bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng, nữ danh ca cũng từng gây ''rúng động'' khi lên tiếng phê bình khả năng của nhiều ca sĩ nổi tiếng khác. 

Thanh Lam cũng từng khiến người hâm mộ phát ''sốc'' khi  phê bình giọng ca ''Họa mi tóc nâu''. Dẫu biết thời điểm đấy Mỹ Tâm đang có một lượng fan hùng hậu và nhiều thành tựu trong sự nghiệp âm nhạc. Thế nhưng không hề ngần ngại, Thanh Lam vẫn nhận xét nữ ca sĩ không có sự đột phá trong phong cách âm nhạc của mình. 

Thanh Lam và Đàm Vĩnh hưng hiện giờ ra sao sau gần một thập kỷ 'cạch mặt' nhau? - Ảnh 5
Thanh Lam cũng từng thẳng thắn nhận xét về ''Họa mi tóc nâu''

Những ý kiến nhận xét của cô từ lâu khiến cho nhiều người "lên đồng" vì độ "sốc" của nó, nữ danh ca cũng nhiều lần vướng phải những chỉ trích đến từ người hâm mộ. Tuy nhiên, những phát ngôn về đồng nghiệp là minh chứng cho việc Thanh Lam không hề ngại ngùng đụng chạm tới bất kỳ ai.

Thanh Lam và Đàm Vĩnh hưng hiện giờ ra sao sau gần một thập kỷ 'cạch mặt' nhau? - Ảnh 6
Thanh Lam nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn chẳng ''ngán'' ai  
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Từ khóa:   Thanh Lam Đàm Vĩnh Hưng giảng hòa sau 9 năm

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