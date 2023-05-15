Danh ca Thanh Lam và bạn trai bác sĩ Tiến Hùng tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới ở tuổi U60

Danh ca Thanh Lam có dịp trải lòng về tình yêu và tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai cùng bạn trai là bác sĩ Tiến Hùng.

Danh ca Thanh Lam sỡ hữu giọng ca hiếm là nữ trung trầm (mezzo-alto vocal) đầy nội lực, cùng với kỹ thuật thanh nhạc rất tốt. Không chỉ vậy, nữ danh ca còn được khen ngợi hết lời trong phong cách trình diễn của mình. Nữ danh ca Thanh Lam là một ''viên ngọc'' quý trong nền âm nhạc Việt Nhan sắc xinh đẹp của nữ danh ca U60 Mới đây, tại một chương trình, nữ danh ca Thanh Lam và bạn trai là bác sĩ Tiến Hùng đã có dịp trải lòng mình về chuyện tình cảm trong hơn 2 năm hẹn hò. Nữ danh ca cho biết, cô nên duyên với bác sĩ Tiến Hùng trong một lần đi khám mắt. Khi đó, nữ ca sĩ ấn tượng với đối phương vì sự chuẩn mực và vẻ ngoài điển trai.

Danh ca Thanh Lam và bạn trai là bác sĩ Tiến Hùng Thanh Lam cho biết đối phương có nhiều tính cách giống với bố của mình - nhạc sĩ Thuận Yến. Nữ khách mời tâm sự: “Tôi cứ nhớ hình ảnh bố ngồi sáng tác đến khuya. Anh Hùng cũng rất chăm chỉ, thường dậy sớm đi làm, có hôm về rất muộn. Hầu như anh không có thời gian cho bản thân và người thân. Anh cũng giống bố tôi vì rất thật''. Bác sĩ Tiến Hùng và nữ danh ca thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau và luôn dành cho đối phương những lời có cánh. Sau thời gian đồng hành, cặp đôi quyết định tổ chức lễ dạm ngõ. Bác sĩ Tiến Hùng là người ngỏ ý trước và may mắn được người thân ủng hộ. Khi được hỏi về kế hoạch tổ chức đám cưới, nam khách mời tiết lộ: “Bạn bè tôi cũng hỏi rồi. Tôi có kế hoạch rồi, chắc là sang đến năm sau".

Trước đó nữ danh ca cùng bạn trai làm lễ dạm ngõ, chỉ bao gồm người thân và bạn bè trong gia đình cả hai. Trước đây, ít ai biết nữ danh ca từng trải qua ''2 lần đò'', nhân duyên trắc trở ở tuổi thiếu thời mãi đến tuổi ''xế chiều'' mới nhận được trái ngọt. Thanh Lam cũng chia sẻ bằng sự trải đời của mình rằng cô chiêm nghiệm được tình yêu cần rất nhiều hy sinh, trong sự hy sinh đấy cần có sự công bằng. Hiện tại nữ danh ca cũng đã có bến đỗ hạnh phúc đến cuối đời Trước đó người hâm mộ cũng không khỏi ngạc nhiên khi chồng cũ của nữ danh ca là nhạc sĩ Quốc Trung và bác sĩ Tiến Hùng có thể vui vẻ đứng chung một khung hình. Khoảnh khắc ngay lập tức được lan truyền trên mạng xã hội, netizen cho rằng mối quan hệ của cả 3 rất tốt. Nữ danh ca cũng được khen ngợi hết lời vì sự tinh tế của mình dành cho người chồng cũ. Chồng cũ (nhạc sĩ Quốc Trung) và bạn trai (bác sĩ Tiến Hùng) của nữ danh ca Thanh Lam đứng chung một khung hình khiến người hâm mộ bất ngờ

Thanh Lam hiếm hoi xuất hiện bên bạn trai bác sĩ, nhan sắc gây chú ý đặc biệt Diva Thanh Lam đăng tải tấm ảnh chụp chung cùng bạn trai cực kỳ tình tứ. Cô cùng bác sĩ Tiến Hùng đang đèo nhau trên chiếc xe máy, hai người đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

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