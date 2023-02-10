Diva Thanh Lam cùng trẻ em khiếm thị biểu diễn tiết mục lấy trọn nước mắt người nghe

Hậu trường 10/02/2023 21:38

Vô tình gặp được nhóm trẻ em khiếm thị đang hát tại phố đi bộ Hồ Gươm, diva Thanh Lam đã tiến đến và ngỏ ý cùng nhau biểu diễn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diva Thanh Lam chia sẻ đoạn video cô ngẫu hứng cùng nhóm nhạc của trẻ khiếm thị trên phố đi bộ Hồ Gươm gây xúc động. Không phải sân khấu lớn, không xiêm y lộng lẫy và cũng không có dàn âm thanh chất lượng cao, nữ ca sĩ vẫn cháy hết mình trên phố, hòa giọng cùng ban nhạc ngay trên phố.

Diva Thanh Lam cùng trẻ em khiếm thị biểu diễn tiết mục lấy trọn nước mắt người nghe - Ảnh 1

Dưới cơn mưa phùn đầu Xuân, những điệu nhảy ngẫu hứng và giọng ca nội lực của Diva Thanh Lam thu hút đông đảo khán giả nán lại cùng thưởng thức và nhún nhảy theo giai điệu. Khoảnh khắc thật đẹp của Diva Thanh Lam và cô bé khiếm thị được con rể của nữ Diva ghi lại.

Nữ ca sĩ viết: "Tối thứ 7, mấy mẹ con rủ nhau lên Tràng Tiền đi bộ, thấy một nhóm các em khiếm thị đang chơi nhạc vui quá, đủ cả band, có một ca sĩ hát solo giọng trong veo. Nhìn các em cùng nhau chơi nhạc và hát cho dù đôi mắt không nhìn thấy, âm nhạc là chân trời của các em, là tia nắng trong tâm hồn".

"Cậu bé chơi piano lắc lư theo nhạc, cậu trống solo tưng bừng, nhìn các em hồn nhiên giữa đêm mưa phùn Hà Nội, câu hát bay trong mưa, hát để yêu thương nhau thật nhiều", Thanh Lam chia sẻ.

Diva Thanh Lam cùng trẻ em khiếm thị biểu diễn tiết mục lấy trọn nước mắt người nghe - Ảnh 2Diva Thanh Lam cùng trẻ em khiếm thị biểu diễn tiết mục lấy trọn nước mắt người nghe - Ảnh 3

Nữ diva thoải mái và gần gũi song ca cùng ca sĩ hát chính ca khúc Chiều Xuân - bài hát từng ghi dấu ấn với sự thể hiện của Thanh Lam.

Dù dàn âm thanh không quá "xịn xò" nhưng những nốt cao chót vót hay vang rền đặc trưng của Thanh Lam vẫn không ảnh hưởng. Nữ ca sĩ vẫn biểu diễn với tất cả sự mê say khiến một lượng lớn khán giả không ngừng vỗ tay tán dương.

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