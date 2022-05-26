Nức nở bức tâm thư Thanh Lam gửi cha trong ngày giỗ: Sâu thẳm trái tim diva chỉ mong ước một điều giản dị

Đã 8 năm kể từ ngày nhạc sĩ Thuận Yến qua đời, Thanh Lam vẫn khôn nguôi nhớ về người cha quá cố. Đối với Thanh Lam, cha có vị trí quan trọng trong cuộc đời của cô, không chỉ là đấng sinh thành mà còn là người thầy có công lớn trong việc dạy bảo, đưa nữ ca sĩ trở thành diva hàng đầu của làng nhạc Việt.

Nhân ngày giỗ thứ 8 của đấng sinh thành, Thanh Lam lại nức nở khi nói về những kỷ niệm cùng như những yêu thương chẳng thể nào quên với đấng sinh thành. Cụ thể trên trang cá nhân của mình cô có viết:

Lắng mà nghe mẹ ru mẹ hát

Khúc hát ru con tha thiết ân tình…

Có những đêm đông bừng tỉnh giấc 2 giờ vẫn thấy ba cặm cụi lay lắt ánh đèn bên bàn làm việc. Ba vẫn nhiều đêm thức trắng để tìm cho bằng được tứ nhạc. Ba đã dạy cho con bằng ánh đèn luôn sáng bên ô cửa sổ, dậy cho con niềm đam mê vô tận… Với âm nhạc gieo vào trái tim cô con gái những bài hát ba hát cho mẹ nghe… con nghe lỏm và thuộc ngay.

Con nhớ những buổi chiều mẹ vắng nhà chúng mình đi hái rau dại về ba nấu canh tập tàng xuông mà dụ bọn con ăn hết đến đáy nồi. Hai chị em dã lớn lên trong những bữa cơm đơn sơ mà ấm áp bên ba mẹ", Thanh Lam nghẹn ngào.

Những ký ức ngày nhỏ sống bên cha luôn in đậm trong trái tim của Thanh Lam. Ảnh: Internet

Giọng ca Chia tay hoàng hôn kể về tình yêu âm nhạc của mình được ươm mầm nhờ đấng sinh thành. Cô cũng không quên những ngày mới chập chứng bước chân vào con đường ca hát, được truyền thông chú ý, khi đó nhạc sĩ Thuận Yến đã cắt những bài báo nói về con gái rồi dán riêng một góc. Ông trân trọng những thành quả và bước đi của con gái trên hành trình âm nhạc.

"Đêm nào nhà mình cũng rộn ràng tiếng hát. Âm nhạc là thực phẩm chức năng cho 2 chị em khôn lớn thành tài.

Mà con vẫn thèm được ba đợi đón con sau đêm hát, thích lắm, líu lo hỏi ba con hát máu không? Con thấy thật lãng mạn in đậm trong trái tim bé bỏng. Quyển nhật ký ba lưu lại từng phiếu bé ngoan, từng bằng khen, ba cắt những bài báo viết về con dù chỉ có 2 dòng, dán chi chít khiến con xem mà bật cười, cuốn nhật ký dày như cuốn từ điển ba lưu lại cho con...

Bao nhiêu là kỷ niệm những tháng ngày tuyệt vời của con. Đôi khi con cứ ước giá mà có ai yêu con, hiểu con, quí con như ba đã yêu con gái", Thanh Lam xúc động.

Có thể thấy trong lời văn của Thanh Lam ăm ắp yêu thương khi nói về người đàn ông tuyệt vời nhất đời, không chỉ là đấng sinh thành mà ông còn là người thầy, người bạn giúp cô vững tin trên đường đời và tiếp lửa nhiệt huyết với đam mê âm nhạc. Có lẽ vì hình ảnh người cha quá tuyệt vời nên giờ đây cô cũng mong muốn có một "bản sao" để có thể chia sẻ, yêu thương mình vô điều kiện như cách mà cha ruột đã luôn dành cho.

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời vào ngày 24/5/2014, sau thời gian dài mắc bệnh. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, Chia tay hoàng hôn...

Gia đình Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Thanh Lam là con gái lớn của vợ chồng ông, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội.

Lúc sinh thời, nhạc sĩ rất thương con. Khi ông mất, gia đình tìm được cuốn sổ dày hơn một gang tay. Trong đó, ông lưu giữ từng tấm ảnh đánh dấu chặng đường phát triển sự nghiệp của các con.