U60 Diva Thanh Lam và ông xã bác sĩ vẫn trẻ trung chẳng thua kém các cặp đôi 18 - 20 nào: CĐM tấm tắc 'quả là tình yêu làm con người ta hóa thơ trẻ!'

Hậu trường 11/05/2022 14:49

Cặp đôi U60 khiến nhiều người thích thú vì độ trẻ trung, ngọt ngào không kém ai.

Mới đây, diva Thanh Lam đăng tải những hình ảnh trong chuyến đi thăm đồng lúa ở Bản Bút (Thanh Hóa). Nữ diva tình tứ ôm bạn trai và nhìn người đàn ông của mình với ánh mắt tràn ngập yêu thương. 

Có bức ảnh cô cười rất tươi, biểu cảm hào hứng khi cùng bạn trai tạo dáng. Chỉ cần nhìn cũng biết cô đang hạnh phúc cỡ nào. Bác sĩ Tiến Hùng thì luôn vòng tay ôm vai vợ, làm điểm tựa vững chãi cho Thanh Lam.

U60 Diva Thanh Lam và ông xã bác sĩ vẫn trẻ trung chẳng thua kém các cặp đôi 18 - 20 nào: CĐM tấm tắc 'quả là tình yêu làm con người ta hóa thơ trẻ!' - Ảnh 1
U60 Diva Thanh Lam và ông xã bác sĩ vẫn trẻ trung chẳng thua kém các cặp đôi 18 - 20 nào: CĐM tấm tắc 'quả là tình yêu làm con người ta hóa thơ trẻ!' - Ảnh 2
U60 Diva Thanh Lam và ông xã bác sĩ vẫn trẻ trung chẳng thua kém các cặp đôi 18 - 20 nào: CĐM tấm tắc 'quả là tình yêu làm con người ta hóa thơ trẻ!' - Ảnh 3
Thanh Lam nép mình bên bạn trai và dành cho anh cái nhìn đầy ắp sự yêu thương. Ảnh: FBNV

Độ tình tứ của cặp đôi U60 khiến nhiều người thích thú và dành sự ngưỡng mộ cho cả hai. "Nhìn cô chú hạnh phúc quá, chỉ cần như vậy là đủ rồi không cần gì hơn"; "Đơn giản mà lại thật đẹp"; "Bình yên quá ạ"... bạn bè và người hâm mộ dành những lời chúc phúc cho cặp đôi.

U60 Diva Thanh Lam và ông xã bác sĩ vẫn trẻ trung chẳng thua kém các cặp đôi 18 - 20 nào: CĐM tấm tắc 'quả là tình yêu làm con người ta hóa thơ trẻ!' - Ảnh 4
Thanh Lam và bạn trai lãng mạn trong một khung cảnh yên bình. Ảnh: FBNV

Chồng chưa cưới của Thanh Lam sinh năm 1962, được đánh giá là bác sĩ nhãn khoa hàng đầu hiện nay. Anh đang là Giám đốc chuyên môn một bệnh viên mắt quốc tế tại Hà Nội.

Theo Thanh Lam chia sẻ, cô và bác sĩ nhãn khoa đến với nhau theo mô típ "sét đánh". Họ gặp nhau tại phòng khám và tình yêu nảy nở sau một thời gian ngắn gặp gỡ. 

Khi ấy, Thanh Lam được một người bạn giới thiệu đến một bác sĩ mắt mà theo đánh giá của người này là "bác sĩ mắt giỏi nhất". Bác sĩ Hùng kết luận mắt Thanh Lam bị lão thị do lão hóa tự nhiên và hứa sẽ giúp lấy lại đôi mắt sáng như thuở 18. Bằng linh cảm, Thanh Lam tin tưởng vào lời hứa này và đồng ý mổ.

Kết quả như ý, chỉ gần 2 tuần sau mổ, đôi mắt đẹp nổi tiếng của diva đã trở lại bình thường, cũng từ đó, chuyện tình của hai người bắt đầu.

U60 Diva Thanh Lam và ông xã bác sĩ vẫn trẻ trung chẳng thua kém các cặp đôi 18 - 20 nào: CĐM tấm tắc 'quả là tình yêu làm con người ta hóa thơ trẻ!' - Ảnh 5
Tình yêu của cặp đôi U60 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Từ khi yêu nhau, Thanh Lam nhận ra cô trẻ ra nhiều. Dù cả hai khá bận rộn với công việc nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho nhau và dành những buổi hẹn hò ngọt ngào, lãng mạn. Cô tiết lộ thêm điều cô thích ở bạn trai là bản lĩnh, yêu nghề của mình.

Tháng 6/2021, ca sĩ Thanh Lam cho biết cô và và bác sĩ Hùng được gia đình tổ chức lễ dạm ngõ. Buổi dạm ngõ diễn ra vào đúng ngày sinh nhật Thanh Lam 19/6. 

Hiện tại, khi ở tuổi bà ngoại, Thanh Lam sống trong những ngày hạnh phúc bình yên bên bạn trai. Cô nhận được sự ủng hộ của chồng cũ và các con cháu. Nghệ sĩ Thanh Hương, mẹ ca sĩ Thanh Lam cũng mừng cho con gái. Ở tuổi ngoài 50, Thanh Lam sống bình yên bên bến đỗ mới.

Diva Thanh Lam ở tuổi ngoài 50: hạnh phúc viên mãn bên bác sĩ

Diva Thanh Lam ở tuổi ngoài 50: hạnh phúc viên mãn bên bác sĩ

Tình yêu và hạnh phúc khiến Thanh Lam trở nên trẻ đẹp, nhiều năng lượng và tươi mới hơn.

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