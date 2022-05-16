Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý!

Hậu trường 16/05/2022 16:27

Vợ mới của nhạc sĩ Quốc Trung dành tình yêu thương và chăm sóc 2 người con của anh với Thanh Lam. Chính diva nhạc nhẹ cũng thừa nhận cô không ở bên các con nhiều như vợ mới của Quốc Trung.

Quốc TrungThanh Lam từng được xem là một cặp nghệ sĩ lý tưởng, một sự kết hợp hoàn hảo của hai cá tính đối lập trong cả âm nhạc và cuộc sống đời thường. Cho dù thế nào cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng giữa Thanh Lam và Quốc Trung trong sự nghiệp nghệ thuật của cả hai. Thế nhưng, sau 10 năm chung sống, cặp trai tài gái sắc của làng nhạc Việt khiến nhiều người tiếc nuối khi bất ngờ "đường ai nấy đi".

Chia tay khi đã có với nhau hai mặt con, song cuộc tan vỡ này lại rất nhẹ nhàng và không gây ra quá nhiều ồn ào.

Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý! - Ảnh 1
Quốc Trung và Thanh Lam là cặp đôi quyền lực trong âm nhạc Việt. Dù cả hai đã chia tay, nhưng sức ảnh hưởng của họ trong giới nghệ thuật vẫn không thay đổi. Ảnh: Internet

Kết thúc một mối tình đẹp không quá dài nhưng đủ để hạnh phúc, Thanh Lam và Quốc Trung vẫn coi nhau như những người bạn và dành cho nhau những lời “có cánh” trước truyền thông. Sau khi chia tay Thanh Lam, Quốc Trung là người chăm sóc và nuôi dạy con

Nhiều năm sau khi chia tay Thanh Lam, nhạc sĩ nổi tiếng mới tìm được bến đổ mới bên bà xã Thanh Lan. Quốc Trung từng tiết lộ rằng cả hai đến với nhau vì duyên nợ và không cần màng đến đám cưới. Anh tỏ ra kiệm lời khi nói về "một nửa" của mình vì cho rằng đó là chuyện cá nhân, muốn giữ những khoảnh khắc thiêng liêng của gia đình thuộc về riêng mình. 

Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý! - Ảnh 2
Chân dung bà xã kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung. Ảnh: FBNV
Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý! - Ảnh 3
Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý! - Ảnh 4
Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý! - Ảnh 5
Bà xã Quốc Trung thường chia sẻ những hình ảnh bên chồng và nhận được sự quan tâm. Nhiều người nhận xét chị sở hữu nhan sắc mặn mà, nụ cười tươi tắn gây thiện cảm. Ảnh: FBNV

Tính tình của bà xã Quốc Trung được tiết lộ thông qua chính Thanh Lam. Nữ diva nhạc nhẹ cho biết, vợ mới của Quốc Trung dành tình yêu thương đặc biệt cho 2 con của mình là Thiện Thanh và Đăng Quang. Giọng ca Thuyền và biển còn thừa nhận, chính Thanh Lan còn gần gũi với các con nhiều hơn cả mình.

"Lan và anh Trung có duyên nợ với nhau. Tôi là nghệ sĩ, thường xuyên phải đi diễn xa, thời gian tôi ở bên các con có khi còn ít hơn Lan. Cô ấy chăm sóc các con tôi rất chu đáo", nữ diva làng nhạc từng chia sẻ công khai với truyền thông.

Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý! - Ảnh 6
Thanh Lam và vợ Quốc Trung có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Internet
Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý! - Ảnh 7
Thiện Thanh - con gái Quốc Trung và Thanh Lam - cùng nam nhạc sĩ mừng sinh nhật 'mẹ kế'. Ảnh: Internet
Chân dung 'một nửa' bình yên, kín tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung: Tần tảo hi sinh, chăm sóc con riêng của chồng như chính con ruột, thái độ của Thanh Lam dành cho 'mẹ kế' của các con mới đáng chú ý! - Ảnh 8
Thanh Lan chăm sóc hai con của chồng và vợ cũ như chính con ruột. Vì vậy, Thiện Thanh và Đăng Quang cũng dành sự tôn trọng và yêu thương cho người mẹ kế. Ảnh: FBNV

Về phía Thanh Lam, cô cũng tìm được bến đỗ mới bên bạn trai bác sĩ Tiến Hùng. Cả hai công khai yêu nhau từ tháng 6/2020. Tình yêu của họ nảy nở sau một lần Thanh Lam tìm đến bác sĩ Tiến Hùng để mổ mắt. Sau đó cặp đôi luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Nữ ca sĩ và bạn trai đã làm lễ dặm hỏi vào tháng 6/2021 nhưng cô không nghĩ về chuyện đám cưới. Diva tâm sự, ở tuổi của cô, chuyện hình thức không còn quá quan trọng.

Từ khóa:   Quốc Trung Thanh Lam vợ Quốc Trung

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