Ca sĩ Thanh Lam hiếm hoi tiết lộ cuộc sống với chồng bác sĩ

Mới đây, diva Thanh Lam đã không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống với ông xã bác sĩ của mình.

Mới đây, diva Thanh Lam đã tham gia chương trình "Lời tự sự" và không ngại chia sẻ về cuộc sống hiện tại với bác sĩ Tiến Hùng. Chị cho biết mình thường dành thời gian buổi tối để trò chuyện với người bạn đời. Ban ngày, mỗi người sẽ có một thế giới, công việc riêng nên buổi tối là lúc mở lòng với nhau.

Khi được hỏi về chuyện đám cưới, Thanh Lam cho biết: "Chắc là cũng sẽ có một buổi gặp gỡ bạn bè. Khi bạn tin vào mình, bạn sẽ dám tin những người xung quanh mình. Khi anh ấy tức lên một tí thì mình nhẫn xuống, chịu lép vế một tí. Cái lép vế đó mình đừng tính đến chuyện thua thắng. Mục đích là bạn xây dựng mối quan hệ. Chính vì vậy cuộc sống bây giờ rất thú vị vì tôi biết nhường nhịn rất nhiều".

Thanh Lam đang trong tình yêu đẹp với chồng là bác sĩ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Thanh Lam cũng thẳng thắn thừa nhận từng ghen với đối phương vì môi trường làm việc của anh có nhiều bóng hồng bao vây. Nữ ca sĩ trải lòng: "Khi bạn yêu một người, bạn phải tin vào mình. Dần dần, tôi nhận ra mình không nên như thế. Có lúc tôi hoài nghi chứ, nhưng cứ kệ nó. Từ từ cả hai chúng tôi hiểu nhau hơn nữa".

Nữ diva học được cách nhường nhịn khi yêu bạn trai bác sĩ - Ảnh: FBNV

Diva Thanh Lam là nữ ca sĩ được yêu thích bởi những ca khúc như Giọt nắng bên thềm, Em và tôi, Ru đời đi nhé, Khát vọng... Khi các con đã lớn, những người đàn ông cũ đã trở thành bạn bè, Thanh Lam tìm được hạnh phúc mới. Bạn trai của diva là bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Cả hai quen nhau khi nữ ca sĩ tới bệnh viện để mổ mắt. Sau lần tái khám, vị bác sĩ này đã tình nguyện chở chị về nhà. Cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm sau nhiều lần trò chuyện hợp gu. Nhờ mọi thứ đều thuận lợi nên cuộc sống của diva nhạc Việt một thời rất thong dong tự tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-thanh-lam-hiem-hoi-tiet-lo-cuoc-song-voi-chong-bac-si-530182.html