Matt Liu chính thức hủy theo dõi Hương Giang, thẳng tay xóa sạch ảnh hạnh phúc, ẩn ý đã có người mới?

Động thái mới nhất của bạn trai cũ Hương Giang đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
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Matt Liu - Hương Giang là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Song cách đây chưa lâu, cả hai đã chính thức “đường ai nấy đi” sau thời gian bên nhau khiến khán giả tiếc nuối. Hậu chia tay, trong khi Hương Giang đang tập trung cho nghệ thuật thì mới đây, Matt Liu đã chính thức có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, mới đây, khán giả bất ngờ soi ra một điều là Matt Liu đã xóa bỏ hết ảnh chụp cùng Hương Giang. Đặc biệt, anh cũng bỏ theo dõi bạn gái cũ trên Instagram.
Chưa dừng lại, sau động thái liên quan đến "tình cũ" Hương Giang, Matt Liu còn bị netizen soi ra ẩn ý về việc đã có "người mới": "A person in 2 months can make you feel what a person in 2 years couldn ‘t time means nothing character does…" (Tạm dịch: Một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có…).
Theo đó, với đoạn story, Matt Liu ẩn ý có một người chỉ trong 2 tháng đã khiến anh nhận ra những điều mà một người trong 2 năm không thể. Những động thái của Matt Liu hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dẫu bạn trai cũ đã bỏ theo dõi nhưng Hương Giang vẫn còn theo dõi Matt Liu. Bên cạnh đó, cô cũng giữ hình ảnh của mình và bạn trai cũ trên mạng xã hội.
Trước đó hồi giữa tháng 8, Hương Giang đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thông báo đã chia tay Matt Liu sau 2 năm hẹn hò. Hương Giang viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em". Hiện sau khi chia tay, cả hai xem nhau là bạn, Hương Giang và Matt Liu đều khẳng định sẽ hỗ trợ đối phương nếu họ cần.