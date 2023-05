Matt Liu - Hương Giang là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Song cách đây chưa lâu, cả hai đã chính thức “đường ai nấy đi” sau thời gian bên nhau khiến khán giả tiếc nuối. Hậu chia tay, trong khi Hương Giang đang tập trung cho nghệ thuật thì mới đây, Matt Liu đã chính thức có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, mới đây, khán giả bất ngờ soi ra một điều là Matt Liu đã xóa bỏ hết ảnh chụp cùng Hương Giang. Đặc biệt, anh cũng bỏ theo dõi bạn gái cũ trên Instagram.

Matt Liu - Hương Giang thuở còn mặn nồng. (Ảnh: FB Hương Giang)

Matt Liu chính thức hủy theo dõi Hương Giang, thẳng tay xóa sạch ảnh hạnh phúc, ẩn ý đã có người mới?. (Ảnh: IG @mattllh)

Chưa dừng lại, sau động thái liên quan đến "tình cũ" Hương Giang, Matt Liu còn bị netizen soi ra ẩn ý về việc đã có "người mới": "A person in 2 months can make you feel what a person in 2 years couldn ‘t time means nothing character does…" (Tạm dịch: Một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có…).