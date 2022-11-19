Sau khi chia tay Hương Giang, Matt Liu hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đông đúc truyền thông, mới đây nam doanh nhân lẻ bóng xuất hiện tại một sự kiện khiến khán giả chú ý.

Hương Giang và Matt Liu từng là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt, tuy nhiên cặp đôi lại khiến người hâm mộ tiếc nuối khi thông báo "đường ai nấy đi" sau hơn 2 năm hẹn hò. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, nếu Hương Giang thường xuyên xuất hiện trên sống truyền hình thì nam doanh nhân hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Thay vào đó, Matt Liu tận hưởng cuộc sống riêng, thường xuyên đi chơi golf, gặp gỡ bạn bè và liên tiếp tậu xế hộp, đồng hồ. Trên Instagram, nam doanh nhân đã thoát hội "chỉ follow mình em". Hương Giang và Matt Liu từng là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt (Ảnh: FB Hương Giang) Mới đây, vào tối ngày 18/11, Matt Liu xuất hiện tại một sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của giới giải trí như Thúy Ngân, Vĩnh Thụy, Thanh Trúc, Ngô Kiến Huy, Tiến Luật. Xuất hiện lẻ bóng đến dự, nam doanh nhân diện vest đen lịch lãm, né tránh những câu hỏi của phóng viên về Hương Giang và cuộc sống.

Sau khi chia tay Hương Giang, Matt Liu rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. (Ảnh: Bí mật Vbiz) Hậu chia tay Hương Giang, Matt Liu “tâm trạng” xuất hiện lẻ bóng một mình, có phản ứng bất ngờ khi được hỏi về tình cũ. (Ảnh: Bí mật Vbiz) Matt Liu hậu chia tay Hương Giang, nam doanh nhân hạn chế tham gia sự kiện giải trí, đông đúc truyền thông. Cách đây không lâu, cư dân mạng đều vô cùng bất ngờ trước việc Hương Giang và Matt Liu đã chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò. Cụ thể, tối ngày 19/8, Hoa hậu Hương Giang công bố đã chia tay CEO Matt Liu kiến khán giả ngỡ ngàng, Cô viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em". Ngay phía dưới bài viết của Hương Giang, Matt Liu cũng đáp lại đầy tình cảm: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Matt Liu từng mua tặng Hương Giang xế hộp tiền tỉ. (Ảnh: Fb Matt Liu) Matt Liu hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí sau khi "đường ai nấy đi" với Hương Giang. (Ảnh: FB Matt Liu) Trước đó, Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu hẹn hò khi ghi hình chương trình thực tế "Người ấy là ai" hồi giữa năm 2020. Matt Liu có quốc tịch Singapore, kém Hương Giang ba tuổi, và hiện làm giám đốc một công ty sản xuất linh kiện. Lúc còn gắn bó, Hương Giang và Matt Liu thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ khiến dân tình ngưỡng mộ.(Ảnh: FB Matt Liu) Sau khi chia tay, Matt Liu và Hương Giang vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Cả hai hạn chế nhắc về đối phương trước truyền thông, thay vào đó vẫn còn lưu giữ hình ảnh thời còn hẹn hò, xem như một kỷ niệm đẹp, hành trình gắn bó suốt 2 năm. Một cuộc tình kết thúc là điều mà không ai muốn trong tình yêu. Tuy nhiên, Hương Giang và Matt Liu vẫn giữ cho nhau sự tôn trọng, mối quan hệ bạn bè tốt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hương Giang "thả dáng" khoe lưng trần nuột nà, cảm thấy bị “bỏ mặc” giữa biển lớn hậu chia tay Matt Liu Hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang khoe loạt ảnh tạo dáng cực nuột trên bờ biển, cô trầm mặc nhớ về tình cũ khiến dân mạng không khỏi xót xa.

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