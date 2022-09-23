Hậu ồn ào trời Tây của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tiết lộ bản thân đã buông bỏ “bình thản, thong dong”

Mới đây, vào tối ngày 22/9, Lưu Hương Giang gây chú ý khi đã đăng tải loạt ảnh đầy trầm ngâm trên trang facebook cá nhân. Cụ thể, cô nàng đã gây sốt với nhan sắc cực kì trẻ trung, xinh đẹp trong bộ đồ màu đen, để lộ vóc dáng thanh mảnh, gầy gò thấy rõ. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm về cảm xúc của bản thân hiện tại: "Như mây bình thản, như nước thong dong".

Hai tháng qua, Lưu Hương Giang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm, khi ông xã Hồ Hoài Anh bị réo vào một sự việc ồn ào. Đáng nói, sau 1 thời gian im ắng, Lưu Hương Giang đã bắt đầu chia sẻ những bài đăng đầy tâm trạng, để lộ tâm trạng của nữ ca sĩ sau biến cố của chồng.

Lưu Hương Giang và chồng cũng không còn xuất hiện cùng nhau sau ồn ào ở trời Tây của Hồ Hoài Anh. (Ảnh: Tổng Hợp)

Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên của nữ ca sĩ bày tỏ các quan điểm sống của mình sau bê bối của Hồ Hoài Anh. Gần đây nhất, bà xã Hồ Hoài Anh cũng bày tỏ quan điểm: “Khung trời nào chẳng có bão giông, chỉ là người có chỗ trú người thì không…!”.

Bài đăng gần đây của Lưu Hương Giang. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang)

Sau khi drama của Hồ Hoài Anh nổ ra, cặp đôi lộ nghi vấn rạn nứt. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang)

Thời gian qua, sau khi Hồ Hoài Anh vướng phải drama cực căng tại Tây Ban Nha, Lưu Hương Giang và chồng cũng không còn xuất hiện cùng nhau. Chính những chi tiết này đã khiến cư dân mạng nghi vấn vợ chồng Hồ Hoài Anh đang có rạn nứt hôn nhân sau ồn ào ở Tây Ban Nha.

Bên dưới bài đăng nhiều khán giả thể hiện sự đồng cảm với Lưu Hương Giang và cảm nhận rằng nữ ca sĩ sau khi bị tổn thương đã lấy lại tinh thần. Ý kiến khác cũng cho rằng dù biết Lưu Hương Giang vừa vượt qua biến cố nhưng cô không nên liên tục đăng những dòng trạng thái ẩn ý để tránh thị phi cũng như ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân sau này.