Lưu Hương Giang lần đầu khoe cận nhan sắc, thần thái tươi tắn sau ồn ào của Hồ Hoài Anh: “Buồn nào cũng qua thôi”

Lưu Hương Giang xuất hiện với thần sắc khá vui vẻ giữa lúc CĐM đồn đoán lục đục với Hồ Hoài Anh thu hút được sự chú ý của dư luận.

Mới đây, vào trưa ngày 13/9, Lưu Hương Giang đã phá lệ khoe ảnh cận nhan sắc sau hơn 2 tháng Hồ Hoài Anh vướng ồn ào tại Tây Ban Nha. Tự tin khoe ảnh selfie, Lưu Hương Giang nhận "cơn mưa" lời khen vì nhan sắc ngày càng mặn mà. Trong ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt được trang điểm nhẹ, thần sắc khá tươi tắn. Đặc biệt, với thần sắc của Lưu Hương Giang, cư dân mạng cho rằng, Lưu Hương Giang đã vui trở lại sau chuỗi ngày ảm đảm từ những lùm xùm của Hồ Hoài Anh.

Bức ảnh cận mặt hiếm hoi của bà xã Hồ Hoài Anh sau 2 tháng im ắng trên mạng xã hội. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang) Người hâm mộ thấy nữ ca sĩ dường như đã tươi tỉnh hơn, dưới phần bình luận nhiều người đã dành lời khen và động viên Lưu Hương Giang. "Đã trở lại và sẽ lợi hại hơn trước em nhé", "Tươi rồi", "Mãi xinh đẹp như này nha", "Xinh và tươi luôn thế nhé em", "Đã nhìn thấy bình yên trong đôi mắt cô gái rồi", "Chúc mừng người đẹp bình tâm trở lại"...là một số bình luận của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Lưu Hương Giang chia sẻ hình ảnh bên mẹ ruột và 2 con gái nhỏ Mina, Misa giữa ồn ào của Hồ Hoài Anh. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang) Kể từ khi Hồ Hoài Anh vướng lùm xùm với cô gái người Anh ở Tây Ban Nha, Lưu Hương Giang gần như không có động thái gì và khóa bình luận trên mạng xã hội. Gần đây nhất, Lưu Hương Giang có chia sẻ hình ảnh bên mẹ ruột và 2 con gái nhỏ Mina, Misa. Cô viết kèm: "Trên đời chỉ có 2 người mà ta có thể hy sinh vô điều kiện: Đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra". Lưu Hương Giang thường xuyên có những dòng trạng thái đầy tâm trạng sau bê bối của Hồ Hoài Anh. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang) Về phía Hồ Hoài Anh, sau khi trình diện đơn vị công tác là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nam nhạc sĩ đã chính thức nhận được hình thức kỷ luật. Sau khi Hồ Hoài Anh giải quyết ồn ào ổn thỏa, Lưu Hương Giang mới tái xuất nhưng cũng chỉ khoe một vài ảnh tâm trạng khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-huong-giang-lan-dau-khoe-can-nhan-sac-than-thai-tuoi-tan-sau-on-ao-cua-ho-hoai-anh-buon-nao-cung-qua-thoi-502425.html