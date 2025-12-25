Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có đổi đời, tiền tài bủa vây, hôn nhân hạnh phúc, gom vàng đón Tết cuối năm

Được cục diện Tam Hợp che chở, dự báo tuổi Ngọ ngày này như cá gặp nước, mọi sự đều hanh thông, thuận lợi. Sự nghiệp rực sáng, có bước đột phá ngoạn mục. Bạn dễ dàng nhận được sự ủng hộ của cấp trên, sự hợp tác của đồng nghiệp và sự tin tưởng của đối tác. Cơ hội thăng chức, đi công tác quan trọng hoặc ký kết hợp đồng lớn là rất cao.

Khí thế hừng hực và sự lạc quan của bạn thu hút mọi ánh nhìn. Người độc thân dễ dàng bắt chuyện và tạo ấn tượng tốt với người khác giới. Người có đôi có cặp nên cùng nhau tham gia một sự kiện, buổi tiệc, niềm vui được nhân đôi sẽ khiến tình cảm thêm nồng ấm.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường nuôi tham vọng lớn từ sớm nhưng lại thiếu điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa ngay lập tức. Thời trẻ, họ hay gặp tình trạng nỗ lực nhiều mà kết quả chưa xứng đáng, công việc thay đổi liên miên hoặc phải thử nghiệm qua nhiều lĩnh vực trước khi tìm ra hướng đi đúng đắn. Sang trung niên, họ bắt đầu phát huy tối đa thế mạnh về tư duy sắc bén, kỹ năng tổ chức và nắm bắt thời cơ. Đây chính là giai đoạn tài lộc của tuổi Dậu có bước ngoặt tích cực.

Nhờ khai thác tốt mối quan hệ và kinh nghiệm tích lũy, họ dễ dàng xây dựng nền tảng tài chính vững chắc. Về già, tuổi Dậu thường hưởng cuộc sống dư dả, tự chủ tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!